16:05
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Общество

В городе Ош открыли информационный центр для туристов «Босого»

В Оше открыли информационный центр для туристов «Босого». Об этом сообщили в Фонде поддержки развития туризма.

По его данным, информационная стойка «Босого» открылась в аэропорту южной столицы.

«Здесь приезжим посоветуют, какие интересные локации посетить, дадут контакты гостиниц, гидов и логистических компаний, подскажут хорошее кафе, помогут обзавестись сим-картой и расскажут, как оформить документы, если это необходимо», — сообщили в фонде.

В организации добавили, что информационные стойки «Босого» успешно работают в здании Национального исторического музея в Бишкеке и в аэропорту «Манас».

«Также действует круглосуточный контакт-центр с номерами 7000 и 0755007000 (для обращений через мессенджеры W/A, Telegram). За последний месяц они обслужили уже почти 4 тысячи обращений», — добавили в фонде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286604/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Фонд поддержки развития туризма сдает RestPoint в аренду
Туристические указатели появились в Чуйской области
Дорожные туристические знаки установили в Нарынской области
Два новых Rest Point открылись на юге Кыргызстана
Кинокомпания Warner Bros Pictures планирует снять ролик о Кыргызстане
Кыргызстанка Алтынай Муратбек кызы стала звездой выставки ITB Asia в Сингапуре
Фонд поддержки развития туризма маркировал популярную тропу к озеру Ала-Коль
На туристической выставке в Италии открылся павильон Кыргызстана. Он в виде юрты
Турецкие бизнесмены заинтересованы строительством горнолыжной базы в Кыргызстане
Главой Фонда развития туризма стал брат Садыка Шер-Нияза
Популярные новости
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и&nbsp;что довело ТЭЦ до&nbsp;аварии Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и что довело ТЭЦ до аварии
Зависимость от&nbsp;смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
16:03
Сотрудники милиции Кызыл-Кии спасли двух детей из горящей квартиры Сотрудники милиции Кызыл-Кии спасли двух детей из горящ...
15:52
Садыр Жапаров встретился с директором Newpath Partners
15:45
В городе Ош открыли информационный центр для туристов «Босого»
15:23
Шаирбек Ташиев предлагает новые требования к кандидатам на должности судей
15:21
Авария на ТЭЦ. По предварительным данным, версию теракта и диверсии исключили