В городе Ош открыли информационный центр для туристов «Босого»

В Оше открыли информационный центр для туристов «Босого». Об этом сообщили в Фонде поддержки развития туризма.

По его данным, информационная стойка «Босого» открылась в аэропорту южной столицы.

«Здесь приезжим посоветуют, какие интересные локации посетить, дадут контакты гостиниц, гидов и логистических компаний, подскажут хорошее кафе, помогут обзавестись сим-картой и расскажут, как оформить документы, если это необходимо», — сообщили в фонде.

В организации добавили, что информационные стойки «Босого» успешно работают в здании Национального исторического музея в Бишкеке и в аэропорту «Манас».

«Также действует круглосуточный контакт-центр с номерами 7000 и 0755007000 (для обращений через мессенджеры W/A, Telegram). За последний месяц они обслужили уже почти 4 тысячи обращений», — добавили в фонде.