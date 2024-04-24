14:05
USD 88.85
EUR 94.81
RUB 0.95
Общество

В «Востоке-5» в Бишкеке две недели будет частично перекрыта дорога

На проспекте Чуй, напротив микрорайона «Восток-5», две недели будет частично перекрыта дорога. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, компания проводит ремонтные работы по проспекту Чуй, между улицами Торекула Айтматова и 7 Апреля.

«Сегодня, 24 апреля, для подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и с целью улучшения подачи теплоснабжения и горячей воды филиал ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть» начнет аварийно-восстановительные работы по устранению порыва и замене трубопровода диаметром 900 миллиметров на участке тепловой сети. Он был введен в эксплуатацию в 1989 году и уже прослужил 35 лет. Работы продлятся две недели», — сказали в компании.

Бишкектеплосеть просит заранее планировать маршрут движения и отнестись с пониманием за временно причиненные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292468/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт
Минфин прокомментировал передачу ему имущества ТЭЦ и Бишкектеплосети
Дополнительное финансирование направят на улучшение теплоснабжения в Бишкеке
Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
В Бишкектеплосети напомнили, куда можно обратиться по вопросам отопления
На три дня отключат горячую воду в частных домах в Бишкеке
В Бишкеке в многоквартирных домах ставят счетчики для учета тепла
4 сентября в связи с ремонтом теплосети в Бишкеке закроют улицу Курманжан Датки
В Бишкеке закрыли для проезда отрезок улицы Гоголя. Ремонт на тепловой сети
В Лебединовке абонент напал на контролера Бишкектеплосети
Популярные новости
В&nbsp;Бишкек возвращаются дожди и&nbsp;грозы. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 апреля В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
Опасные клещи. Как уберечься от&nbsp;их&nbsp;укуса и&nbsp;что делать, если это произошло Опасные клещи. Как уберечься от их укуса и что делать, если это произошло
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
24 апреля, среда
14:02
Государству вернули земельный участок стоимостью 50,2 миллиона сомов в городе Ош Государству вернули земельный участок стоимостью 50,2 м...
13:49
Омбудсмен Джамиля Джаманбаева посетила тюрьмы Хельсинки
13:27
В «Востоке-5» в Бишкеке две недели будет частично перекрыта дорога
13:01
В Бишкеке до конца недели дожди и похолодает. Прогноз погоды на 25-28 апреля
12:55
Заявления на регистрацию брака, рождения ребенка можно подавать онлайн