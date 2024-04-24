В «Востоке-5» в Бишкеке две недели будет частично перекрыта дорога

На проспекте Чуй, напротив микрорайона «Восток-5», две недели будет частично перекрыта дорога. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, компания проводит ремонтные работы по проспекту Чуй, между улицами Торекула Айтматова и 7 Апреля.

«Сегодня, 24 апреля, для подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и с целью улучшения подачи теплоснабжения и горячей воды филиал ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть» начнет аварийно-восстановительные работы по устранению порыва и замене трубопровода диаметром 900 миллиметров на участке тепловой сети. Он был введен в эксплуатацию в 1989 году и уже прослужил 35 лет. Работы продлятся две недели», — сказали в компании.

Бишкектеплосеть просит заранее планировать маршрут движения и отнестись с пониманием за временно причиненные неудобства.