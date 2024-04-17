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Общество

В «Бессмертном полку» примут участие военнослужащие Бишкекского гарнизона

В шествии «Бессмертного полка» примут участие военнослужащие Бишкекского гарнизона. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника главного управления воспитательной работы, начальник управления воспитательной работы Генерального штаба Вооруженных сил Белек Абдрахманов.

По его словам, Министерство обороны старается привлекать к участию все больше личного состава.

«В прошлом году был первый опыт, когда подготовили штендеры с портретами маршалов Победы, которые несли воспитанники Военного лицея, портретами кыргызстанцев — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, с которыми прошли курсанты Военного института. В этом году также будем привлекать военнослужащих Бишкекского гарнизона», — сказал он.

Белек Абдрахманов добавил, что руководством Министерства обороны поставлена задача всем соединениям, частям, соединениям Вооруженных сил, а также военным комиссариатам оказывать содействие в проведение акции на местах, во всех крупных городах, районных центрах. 

Координатор движения «Бессмертный полк — Кыргызстан» в Бишкеке Зульфира Хайбуллина отметила, что подготовка к акции уже начата. Она поблагодарила Минобороны за помощь в проведении шествия. По ее словам, ведомство берет на себя все организационные вопросы.

Экс-командующий Национальной гвардии, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев напомнил, что эта акция всегда была народной. «Сегодня это в республике, наверное, самое мощное патриотическое движение. С каждым годом участников все больше и больше. Мы часто говорим о патриотическом воспитании молодежи. Это практически самая действенная работа, когда в одном строю «идут» портреты отцов, дедов, идут их дети, внуки, правнуки, праправнуки. Я каждый год участвую с двумя портретами: дедушки и его младшего брата», — сказал он.

По словам организаторов, маршрут шествия в Бишкеке не изменится. Стартовать акция будет на Южных воротах, затем участники пройдут по улице Байтика Баатыра/Абдрахманова до площади Победы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291767/
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