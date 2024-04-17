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Общество

В Кыргызстане разработан порядок деятельности параюристов

В Кыргызстане разработан порядок деятельности параюристов. Постановление кабмина о его утверждении на общественное обсуждение вынесло Министерство юстиции.

Как отмечается в справке-обосновании, задача проекта заключается в определении минимальных требований, которыми должны обладать параюристы.

Согласно статье 5 Закона КР «О гарантированной государством юридической помощи», параюрист — лицо, оказывающее консультационно-правовую помощь, не имеющее юридического образования, обладающее специальными познаниями в определенной сфере.

Они могут предоставлять консультационно-правовую помощь по широкому кругу правовых вопросов, включая гражданское, административное, трудовое и семейное право.

«Особым преимуществом работы с параюристами является предотвращение обострения существующих проблем. Параюристы, работающие в местных сообществах, применяют превентивный подход через просвещение сообщества и проведение общественных кампаний, чтобы не только предотвратить усугубление существующих, но и предвосхитить возникновение новых проблем», — отметили в Минюсте.

«Зная особенности местных сообществ, параюристы часто имеют больше возможностей, чем адвокаты, чтобы навести мосты между официальной и обычной (традиционной) правовыми системами. Работа параюристов в местных сообществах является одним из множества подходов, в котором эти принципы учитываются и применяются в рамках более широкой системы прав человека. Работающие в местных сообществах параюристы обычно живут среди людей, с которыми они работают — часто в сельских или маргинализированных районах, и предлагают комплексный набор стратегий для решения проблем клиентов без обязательного обращения к официальной правовой системе», — считают в Минюсте.

Сейчас в Кыргызстане нет нормативно-правового акта, который бы регулировал деятельность параюристов. В ведомстве считают, что утверждение порядка их деятельности и установление минимальных требований к ним поможет развитию правовой системы республики и повышению качества консультационно-правовой помощи, оказываемой населению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291726/
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