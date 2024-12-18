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Общество

Ассоциация параюристов создана в Кыргызстане

В Кыргызстане создана Ассоциация параюристов, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Как пояснили в ведомстве, новая структура вводится для обеспечения доступности консультационно-правовой помощи для жителей отдельных регионов.

Параюрист — это профессионал, который выполняет задачи, требующие знания юридических концепций, но не полного опыта юриста, имеющего допуск к юридической практике.

Параюристы могут заниматься деятельностью по соблюдению законодательства и нормативных требований в таких областях, как окружающая среда, труд, интеллектуальная собственность, зонирование и налогообложение. В некоторых юрисдикциях параюристы могут предоставлять такие услуги, как урегулирование споров, подача документов в суд, юридические исследования и другие вспомогательные юридические услуги.

Отметим, что с началом пандемии COVID-19 и введением карантинных мер в Кыргызстане увеличилось количество семейного насилия. Именно параюристы пришли на помощь госорганам и оказывали правовые услуги, потому что одной из проблем во время семейного и гендерного насилия является низкая правовая грамотность населения, отдаленность от районных центров и бедность, которые выступают основными факторами, изолирующими сельское население от правосудия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314647/
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