МЧС Кыргызстана передали новую оргтехнику

В рамках проекта «Изменение климата и устойчивое развитие в Центральной Азии» программа развития ООН (ПРООН) передала МЧС компьютеры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, состоялась встреча главы МЧС Бообека Ажикеева с постоянным представителем ПРООН в КР Александрой Соловьевой.

Прошла церемония передачи компьютерного оснащения для своевременного предоставления информации и эффективного реагирования в случае ЧС.

Министр Бообек Ажикеев поблагодарил представительство ПРООН в КР за всестороннюю поддержку в повышении потенциала МЧС и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

В свою очередь Александра Соловьева подтвердила готовность ПРООН к тесному сотрудничеству.