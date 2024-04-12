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Общество

МЧС Кыргызстана передали новую оргтехнику

В рамках проекта «Изменение климата и устойчивое развитие в Центральной Азии» программа развития ООН (ПРООН) передала МЧС компьютеры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, состоялась встреча главы МЧС Бообека Ажикеева с постоянным представителем ПРООН в КР Александрой Соловьевой.

Прошла церемония передачи компьютерного оснащения для своевременного предоставления информации и эффективного реагирования в случае ЧС.

Министр Бообек Ажикеев поблагодарил представительство ПРООН в КР за всестороннюю поддержку в повышении потенциала МЧС и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

В свою очередь Александра Соловьева подтвердила готовность ПРООН к тесному сотрудничеству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291333/
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