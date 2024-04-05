В Кыргызстане заключенным могут разрешить совершать интернет-покупки

В Кыргызстане могут разрешить заключенным совершать интернет-покупки. Соответствующий проект постановления кабмина на общественное обсуждение вынес Минюст.

Документом предлагается внести изменения в пункт 55 правил внутреннего распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, касающихся предоставления осужденным возможности приобретать необходимые товары через интернет.

В ведомстве отмечается, что это вызвано современными реалиями нашего времени в части предоставления услуг в онлайн-формате.

«К примеру, приобретение товаров для осужденных и лиц заключенных под стражу через интернет получило широкое распространение в России и во многих других постсоветских странах», — говорится в справке-обосновании.