Ежегодно в Кыргызстане происходит около 13 тысяч землетрясений. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, в целом за последние 150 лет на территории страны зарегистрировано более десяти сильных землетрясений магнитудой 7,0 (в Кемине, Сары-Камыше, Алае и других).

«Кыргызстанские ученые также прогнозируют вероятность будущих сильных землетрясений, определяют наиболее опасные зоны и исследуют, какая роль оказывается на тектонические трещины», — сказал глава кабмина.

Он напомнил, что в прошлом году 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8.

«На самом деле на Земле постоянно происходят землетрясения. Например, 2 апреля за последние 24 часа зарегистрировано 828. За последние семь дней — 6 тысяч 892, а за последние три года произошло 1 миллион 217 тысяч 650 землетрясений», — заключил Акылбек Жапаров.