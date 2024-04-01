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Общество

Сотрудникам правоохранительных органов хотят разрешить приватизировать жилье

Сотрудник правоохранительных органов, имеющий выслугу 20 лет и более, предлагают разрешить приватизировать предоставленные им служебные квартиры путем прямой продажи. Соответствующий законопроект вынес на общественное обсуждение депутат Кубанычбек Самаков.

Как отмечается в справке-обосновании, действующим Законом «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики» предусматривается право на приватизацию (безвозмездную передачу) занимаемого служебного жилья только после увольнения военнослужащих с военной службы с правом на пенсию по возрасту, выслуге лет, состоянию здоровья, сокращению штатов и имеющему выслугу не менее 20 лет, а также членам семьи сотрудника, погибшего или умершего в связи с осуществлением служебной деятельности.

Вместе с тем не закрепляется право действующих сотрудников правоохранительных органов быть обеспеченным собственным жильем в период прохождения службы.

Депутат напоминает, что Жилищный кодекс разрешает приватизацию служебных жилых помещений в исключительных случаях путем прямой продажи в собственность определенным категориям. Он предлагает расширить список, включив в него сотрудников правоохранительных органов, имеющих выслугу 20 календарных лет и более. Эта норма, считает автор законопроекта, позволит действующим сотрудникам правоохранительных органов реализовать свои гарантированные законодательством жилищные права. Кроме того, добавляет Кубанычбек Самаков, действующая редакция закона, устанавливающая право на приватизацию жилья только после увольнения, стимулирует сотрудников правоохранительных органов со стажем 20 лет и более, увольняться со службы. Это приводит к оттоку квалифицированных кадров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290438/
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