29 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 51 (1-4-й подъезды), улица Кривоносова, 103, отрезки улиц Турусбекова, Шевченко, Жумабека, Фрунзе, Уметалиева, проспектов Айтматова, Жибек Жолу, улиц Акиева, Тимирязева, бульвара Молодая Гвардия, Горького, Пожарского, Толстого, жилмассив «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Кырман, Славгородская, Ветеринарная), село Чон-Арык (улицы Самойленко, Центральная, Мостовая, Волоколамская);

9.30-13.00 — отрезки улиц Абдрахманова, проспекта Жибек Жолу, улиц Мичурина, Тыныстанова, Юнусалиева, Джантошева, Бектенова, переулок Александровский;

9.30-15.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Ахунбаева, Лумумбы, Профсоюзной, переулок Ясенский, село Нижняя Ала-Арча (улицы Тюп, Логвиненко, Кыргызская);

9.30-18.00 — отрезки улиц Древесной, Абдыкадырова, переулок Эстонский;

9.00-15.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Улан, Абдрахманова);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кыбыла, Тогуз-Канат);

8.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Кулиева, Ладожской, Малышева, Краснодонцева, Багратиона, Варшавской, Коммунарова, Кутузова, Минской, Ростовской, переулок Беломорский, жилмассив «Колмо» (улицы Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жаз, Кара-Балтинская, Садовая, Укок, Республиканская, Жийделу, Азаттык, Козу-Баглан, Долон, Мидина, Насыйкат, Ак-Жолтой, Илим, Максат, Тынчтык, Кенеш, Жеткинчек, Мыскал, Тендик, Кулиева);

9.00-11.00 — отрезки улицы Ала-Арчинской, переулок Ала-Арчинский;

11.30-15.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим, Кенеш, Максат, Тынчтык, Кулиева, Республиканская).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Майрам, 8 Апреля, Салкын, Кыял), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Заречная), Ленинское (улицы Восточная, Мостовая, Объездная, Проектируемая, Алма-Атинская, Набережная, переулки Сельповский, ПМК-3), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Раимбекова, жилмассив «21,9 га»), Кок-Жар (улица Уметалиева), Торт-Гуль (улицы Кумушалиева, Кыдыкеева, Кийизбаева, Алымбаева, Мадиева);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Баатыр, Эгизбаев, Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык, Достук, Ала-Арчинская, Жаштык, Мин-Булак, Проектируемая, Селекция, Тунук, жилмассив «Ала-Тоо» новостройка), Орок (улицы Ынтымак, Фрунзе, Проектируемая);

9.00-12.00 — села Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Джал (улицы Проектируемая, Калтар), Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Кун-Туу (улица Проектируемая);

9.00-17.00 — села Городская Селекция (улицы Проектируемая, Еркеев Марс, Таш-Рабат, Манас, Парковая, Селекционная, 1-я Селекция, Орокская, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинской, тупик Фрунзе), Орок (улицы Проектируемая, Усубалиева), Джал (улица Проектируемая), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Пушкина, Северная, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, тупик Северный), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, Кормовик), город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Геофизическая, Октябрьская, Геологическая, Топографическая, Садовая, переулок Железнодорожный, улицы Полевая, Железнодорожная, Линейная, Кирпичная, Проектируемая, жилмассив «Ынтымак»), Романовка (улицы Гагарина, Тойбаева, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Ново-Октябрьская, Советская, переулок Пионерский);

9.00-19.00 — село Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе);

11.00-14.00 — село Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жилмассив «Ынтымак»), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая);

10.00-15.00 — села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (дачи);

12.00-15.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Джумаральская, Дальний Арал);

10.00-13.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Момунжанова, тупики Момунжанова, Южный, улицы Исмаила, 60 лет Киргизии, Степная, Осмоналы, Заводская, Проектируемая), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Кара-Суйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Новосредняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая);

Жайылский РЭС

9.00-15.00 — село Ставрополовка (улицы Центральная, Советская, Степная, Октябрьская), участок Сарго;

13.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Морозова, Матросова, Тоголока Молдо, Ленина, Топографическая);

13.00-16.30 — села Алексеевка (улицы Фрунзе, Панфилова, Суворова, Жукова), город Кара-Балта (улицы Чернышевского, Московская, Чкалова, 8 Марта);

11.00-13.00 — села Сосновка, Сары-Булак, Момолдор, Бекитай, Боксо-Жол, Кайырма, Кызыл-Дыйкан, Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Ленина, Ломоносова, 50 лет Киргизии, Железнодорожная, Гайдара, Щорса, Красно-Армейская, Ленинградская, Октябрьская, переулки Линейный, Нилюбова, Красина);

9.0-17.00 — села Ак-Суу (улица Тополева), Крупское (улица 40 лет Победы);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Чапаева, Комсомольская, Верхняя, Северная, Советская, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, переулки Фабричный, Аптечный, Ворошилова, Колхозный);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Дружба (улицы Ленина, Мамаджанова), Гидростроитель, Чолпон (улица Орозалиева);

Чуйский РЭС

10.00-17.00 — село Чапаево (улица Ленина);

9.00-13.00 — село Чуй (улицы Садовая, Линейная);

Токмакский РЭС

9.00-16.00 — город Токмак (улицы Жантаева, Кропоткина, Железнодорожная, Красная, Комсомольская, Чапаева, Челюскина);

Кантский РЭС

9.00-12.00 — село Люксембург (улицы Киргизская, Западная, Шайлдабекова);

13.00-16.00 — город Кант (улицы Абдраимова, Гастелло, Маяковского, Ленина, Панфилова);

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Горького, Октябрьская);

Кеминский РЭС