11:01
USD 89.51
EUR 96.93
RUB 0.97
Общество

На четыре дня без горячей воды останутся дома в частном секторе Бишкека

Дома в частном секторе на четыре дня останутся без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкектеплосети. 

По ее данным, дома отключат от водоснабжения с 29 марта по 1 апреля для испытаний теплосетей. В компании подчеркнули, что это коснется только жилых домов частного сектора, имеющих централизованное теплоснабжение. 

Этажные многоквартирные жилые дома отключать не будут.

По всем возникшим вопросам абоненты предприятия могут обращаться по следующим номерам: 1980, 0312611169, 0557611166, 0701611166.

Номера технических служб: 0312365719, 0312300767, 0312510622, 0312217406.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290062/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Определена дата отключения горячей воды в Бишкеке
Бишкек готовится к подключению горячей воды. Возможны порывы трубопровода
Отключение горячей воды. Бишкектеплосеть рекомендует провести профилактику
Бишкектеплосеть будет проводить испытания. Возможны порывы в трубопроводе
С 16 мая в Бишкеке отключат горячую воду
Из-за утечки газа отключат горячую воду у абонентов котельной «Орто-Сай»
Бишкектеплосеть начала профилактические работы досрочно? Жители жалуются
На следующей неделе в Бишкеке в районе «Красный строитель» не будет горячей воды
В Бишкеке в «Нижнем Джале» и на улице Гагарина не будет отопления до 5 ноября
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет горячей воды
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Новые тарифы на&nbsp;свет, атака мошенников и&nbsp;перестрелка в&nbsp;Кара-Балте Неделя-24. Новые тарифы на свет, атака мошенников и перестрелка в Кара-Балте
Опять дожди. В&nbsp;Бишкеке к&nbsp;выходным похолодает Опять дожди. В Бишкеке к выходным похолодает
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив&nbsp;&mdash; МИД Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив — МИД
Бизнес
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
28 марта, четверг
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 ма...
10:41
Кыргызстан завершил модернизацию пунктов пропуска в рамках присоединения к ЕАЭС
10:28
На четыре дня без горячей воды останутся дома в частном секторе Бишкека
10:16
Теракт в Москве. Число погибших в «Крокус Сити Холле» возросло до 143 человек
10:12
Вандалы разгромили очередную новую остановку в Бишкеке