На четыре дня без горячей воды останутся дома в частном секторе Бишкека

Дома в частном секторе на четыре дня останутся без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкектеплосети.

По ее данным, дома отключат от водоснабжения с 29 марта по 1 апреля для испытаний теплосетей. В компании подчеркнули, что это коснется только жилых домов частного сектора, имеющих централизованное теплоснабжение.

Этажные многоквартирные жилые дома отключать не будут.

По всем возникшим вопросам абоненты предприятия могут обращаться по следующим номерам: 1980, 0312611169, 0557611166, 0701611166.

Номера технических служб: 0312365719, 0312300767, 0312510622, 0312217406.