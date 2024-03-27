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Общество

В Бишкектеплосети назвали причины снижения температуры горячей воды

После окончания отопительного сезона у отдельных потребителей возможно временное снижение температуры горячей воды при проведении регулировочных работ. Об этом сообщили в Бишкектеплосети.

Отмечается, что также существует ряд причин, из которых можно выделить две основные.

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«Первая — естественное остывание горячей воды в трубопроводе по пути от ТЭЦ до крана потребителя. В отопительный сезон зимой, при циркуляционном двухтрубном режиме, выстывание сетевой воды от ТЭЦ до потребителя не превышает в среднем 3-5 градусов Цельсия. В межотопительный сезон весной, летом при тупиковой схеме, из-за снижения расходов воды в 3-4 раза выстывание более существенно. В ночное время, когда потребление горячей воды практически отсутствует, температура ее снижается еще больше», — отметили в компании.

Анализ снижения температуры у потребителей горячей воды в летнее время показывает, что в большинстве случаев факторы, вызывающие жалобы на низкую температуру горячей воды, располагаются в следующем порядке:

  • выстывание во внутридомовых системах горячего водоснабжения из-за отсутствия циркуляции, малого и (или) неравномерного потребления горячей воды в ночное и дневное время;
  • выстывание во внутриквартальных трубопроводах из-за малой загруженности и большой протяженности трубопроводов от магистральных трубопроводов до жилых домов;
  • выстывание в магистральных трубопроводах из-за малой загруженности магистралей потребителей и отдаленности потребителей.

«Вторая причина связана с массовой установкой в квартирах электрических водонагревателей воды. Их неправильное использование приводит к перетокам холодной воды в трубы горячего водоснабжения. Достаточно всего лишь одного такого нагревателя, чтобы нарушить снабжение горячей водой целого дома. Особенно много подобных случаев происходит при подключении горячей воды городу после остановки тепловых сетей на капитальный ремонт в мае — июне. Для устранения подобных жалоб работники филиала ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть» разъясняют домкомам и жильцам, как правильно отключать водонагреватели», — добавили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289978/
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