26 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-13.00 — отрезки улицы Дачной, переулок Аральский, жилмассивы «Ак-Орго» (улица Чамгарак), «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Азия, Чон-Арык, Эркин, Жениш, Улан), «Киргизия-1» (улицы Кожомкулова, Корельская, Онежская, Парковая), «Колмо» (улица Кулиева);
- 9.00-16.00 — микрорайон «Асанбай», 46 (5-8-й подъезды);
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Бакинской, Фере, Сеченова, Витебская, Маяковского;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Бектенова, Койбагарова, переулки Тобольский, Предгорный;
- 0.00-5.00 — отрезки улиц Октябрьской, Достоевского, Кийизбаева;
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-106);
- 9.00-17.00 — улицы Турусбекова, 82, Московская, 73, отрезки улиц Васильева, Тоголока Молдо, Щербакова, Лумумбы, переулки Алтайский, Джольский, Исанова, Каарманский;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Ак-Шоокум);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Молодая Гвардия, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Улан, Абдрахманова);
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Айни, Адышева;
- 13.30-15.30 — отрезки улиц Власова, Волковой, 9 Января, Ильменской, Очаковской-2, Лумумбы, Садыгалиева, Троицкой.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Молодая Гвардия, Молодежная, Звездная, Кашка-Суу (улица Озгоруш), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Некрасова, Суворова, Гагарина, Панфилова, Пионерская, Маяковского, Заводская, Полевая, Первомайская, тупик Заводской), Оскон-Ордо (улицы Токтосунова, Турсуниязова), Кырман (улицы Айбек-Ата, 6 га, жилмассивы «Кырман», «Кенеш»), Берлик;
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Первомайская, Фрунзе, Достук, Кайназарова, Звездная, Пионерская, Мира, Интернациональная, Ленина, Восточная, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленинградская, переулок Почтовый);
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Панфилова, Ала-Арчинская, Советская, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупская, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Кирова, Токтогула, Мира, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Садовая, Лавровых, Почтовая, Ворошилова, Громовой, Бейшеналиева, Фрунзе, Школьная, Учительская, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная, детский сад, жилмассив «Поле-Чудес»);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Чапаева, Луговая, Ключевая, Степная, Центральная, 8 Марта, Мичурина, Полевая, Кошевого, Крупская, Комсомольская, Московская, Чкалова, Кожомбердиева, Крылова, Чернышевского, Садовая, Жайыл Баатыра, переулки Садовый, Чкаловский), села Буденовка (улица Центральная), Алексеевка (улицы Молодежная, Центральная, Школьная, 8 Марта), Суусамыр;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Ломоносова, 50 лет Киргизии, Железнодорожная, Гайдара, Шорса, Красно-Армейская, Ленинградская, Октябрьская, переулок Линейная, Нилюбова, Красина), Кош-Добо, Александровка (улица Комсомольская), Сретенка (улица Восточная), Панфиловский;
- 9.00-17.00 — села Джаильма (улицы Сулаймановой, Акжол, Кошоева, Комсомольская), Киров (улицы Омурбай, Мугалимдер), Курпульдек (улицы Берекебай, Канкожоева, Шерипбаева, Байбакир, Дорожная, Молодежная);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Отогон (улицы Туту, Бирикен, Школьная), Красная Речка (улицы Октябрьская, Бирюкова, Восточная), Рот-Фронт, Советское, Отогон;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Западная, Бугрянка, Космонавтов, Сельская, Садовая, Луговая, Береговая, Мичурина, Колхозная), Ак-Бешим (улицы Токоева, Мирная, Наматбек, Токомбаева, Ташбаева);
- 8.00-12.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз Ак-Бешим;
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Зеленая, Саадаева, Курчатова, Верхнелуговая, Ленина, Нижнелуговая, Охотничья, Вольцовая, Громова, Тюленина, Набережная);
Кантский РЭС
- 13.00-17.00 — село Люксембург (улица Строительная);
- 9.00-13.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Киевская, Панфилова, Шапошникова, Южная);
- 9.00-12.00 — село Люксембург (улицы Тельмана, Ваккера).
3Иссык-Кульская область
- 10.00-16.00 — город Каракол (улицы Пролетарская, Королькова, Октябрьская, Жамансариева, Айни, Алыбакова, Московская, Коенкозова, Калинина, Гагарина, Асаналиева, Орозова, Жамансариева, Гебзе, Тыныстанова, Джержинского, Ленина, Кутманалиева, Кирова, Туркестанская, Салиева, Абдрахманова, Эшенова, Октябрьская, Туманова, Жакыпова, Кадырова, Карасаева, Крутикова, Ахунбаева, Кучукова, Советская, Горького, Промышленная, Валиханова), село Жолголот;
- 9.00-17.00 — села Ак-чий, Кызыл-Кыя, Качыбек, Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Отуз-Уул, Уч-Кайнар, Маман, Тогуз-Булак, Кол-Тор, Конур-Олон, Кок-Сай, Жер-Уй, Темир-Канат, Тогуз-Булак, Чок-Тал, Чон-Сары-Ой, Тамчи.