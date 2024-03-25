26 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улицы Дачной, переулок Аральский, жилмассивы «Ак-Орго» (улица Чамгарак), «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Азия, Чон-Арык, Эркин, Жениш, Улан), «Киргизия-1» (улицы Кожомкулова, Корельская, Онежская, Парковая), «Колмо» (улица Кулиева);

9.00-16.00 — микрорайон «Асанбай», 46 (5-8-й подъезды);

9.30-17.30 — отрезки улиц Бакинской, Фере, Сеченова, Витебская, Маяковского;

9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Бектенова, Койбагарова, переулки Тобольский, Предгорный;

0.00-5.00 — отрезки улиц Октябрьской, Достоевского, Кийизбаева;

9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-106);

9.00-17.00 — улицы Турусбекова, 82, Московская, 73, отрезки улиц Васильева, Тоголока Молдо, Щербакова, Лумумбы, переулки Алтайский, Джольский, Исанова, Каарманский;

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Ак-Шоокум);

13.00-17.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Молодая Гвардия, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Улан, Абдрахманова);

14.00-17.00 — отрезки улиц Айни, Адышева;

13.30-15.30 — отрезки улиц Власова, Волковой, 9 Января, Ильменской, Очаковской-2, Лумумбы, Садыгалиева, Троицкой.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Молодая Гвардия, Молодежная, Звездная, Кашка-Суу (улица Озгоруш), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Некрасова, Суворова, Гагарина, Панфилова, Пионерская, Маяковского, Заводская, Полевая, Первомайская, тупик Заводской), Оскон-Ордо (улицы Токтосунова, Турсуниязова), Кырман (улицы Айбек-Ата, 6 га, жилмассивы «Кырман», «Кенеш»), Берлик;

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Первомайская, Фрунзе, Достук, Кайназарова, Звездная, Пионерская, Мира, Интернациональная, Ленина, Восточная, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленинградская, переулок Почтовый);

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Панфилова, Ала-Арчинская, Советская, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупская, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Кирова, Токтогула, Мира, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Садовая, Лавровых, Почтовая, Ворошилова, Громовой, Бейшеналиева, Фрунзе, Школьная, Учительская, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная, детский сад, жилмассив «Поле-Чудес»);

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Чапаева, Луговая, Ключевая, Степная, Центральная, 8 Марта, Мичурина, Полевая, Кошевого, Крупская, Комсомольская, Московская, Чкалова, Кожомбердиева, Крылова, Чернышевского, Садовая, Жайыл Баатыра, переулки Садовый, Чкаловский), села Буденовка (улица Центральная), Алексеевка (улицы Молодежная, Центральная, Школьная, 8 Марта), Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Ломоносова, 50 лет Киргизии, Железнодорожная, Гайдара, Шорса, Красно-Армейская, Ленинградская, Октябрьская, переулок Линейная, Нилюбова, Красина), Кош-Добо, Александровка (улица Комсомольская), Сретенка (улица Восточная), Панфиловский;

9.00-17.00 — села Джаильма (улицы Сулаймановой, Акжол, Кошоева, Комсомольская), Киров (улицы Омурбай, Мугалимдер), Курпульдек (улицы Берекебай, Канкожоева, Шерипбаева, Байбакир, Дорожная, Молодежная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Отогон (улицы Туту, Бирикен, Школьная), Красная Речка (улицы Октябрьская, Бирюкова, Восточная), Рот-Фронт, Советское, Отогон;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Западная, Бугрянка, Космонавтов, Сельская, Садовая, Луговая, Береговая, Мичурина, Колхозная), Ак-Бешим (улицы Токоева, Мирная, Наматбек, Токомбаева, Ташбаева);

8.00-12.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз Ак-Бешим;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Зеленая, Саадаева, Курчатова, Верхнелуговая, Ленина, Нижнелуговая, Охотничья, Вольцовая, Громова, Тюленина, Набережная);

Кантский РЭС

13.00-17.00 — село Люксембург (улица Строительная);

9.00-13.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Киевская, Панфилова, Шапошникова, Южная);

9.00-12.00 — село Люксембург (улицы Тельмана, Ваккера).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область