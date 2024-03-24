25 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-16.00 — микрорайон «Асанбай», 46 (1-4-й подъезды);

9.30-17.40 — улица Алма-Атинская, 392, 398;

9.30-19.00 — детская больница № 3;

9.00-17.00 — улица Циолковского, 86, отрезки улиц Медерова, Тыныстанова, Садыгалиева, Джамгырчинова, район СЭЗ «Бишкек»;

9.00-17.00 — улицы Щербакова, 13д, Садаева, 284, Можайского, 277в, Манаса, 302, Кызыл-Кийская, 99, Витебская, 84, Бреславская, 10, Белинского, 229, переулок Витебский, 82;

9.30-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Макмал, Терек Сай, Бельмазар), улица Лумумбы, 52;

9.30-15.00 — село Маевка (улицы Лесхозная, Балыкчи).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Байтик (улицы Новостройка, Суюмбаева, Эшмамбет уулу, Новостройка, Школьная, Тынчтык), Луговое (улица Алма-Атинская, тупик Первомайский), Кок-Жар (улицы Майрам, Кыял, Салкын), Башкара-Суу (улицы Новостройка, Гагарина), микрорайон «Учкун» (улицы Кайынды, Путейская, Учкун, Алтын Бак, Манас, Чымындык, жилмассив «Кырман»), села Лебединовка (улицы Бокомбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Манаса, Угловая, Северная, Таласская, Родниковая, жилмассивы «Айкол», «28 га», «Городок энергетиков»);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Городская Селекция (улицы Парковая, Проектируемая, Еркеева, Таш-Рабат, Манас, Кипкалова, Селекционная, 1-я Селекция, Орокская, Плодоовощная, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский, тупик Фрунзе), Селекционное, ТЭЦ-2 (улицы Ынтымак, Тынчтык, Ала-Арча, Достук, Усубалиева), Орок (улицы Проектируемая, Усубалиева), Джал (улица Проектируемая), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Сокулук (улицы Кайназарова, Пионерская, Почтовая), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, Ашымкан, кошара), Жыламыш (улицы Сад-Огород, Водозабор, Байтору), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, Урочище);

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Северная, Деповская), Манас (улицы Высоцкого, Спортивная);

12.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружба, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Ломоносова, 50 лет Киргизии, Железнодорожная, Гайдара, Шорса, Красно-Армейская, Ленинградская, Октябрьская, Линейная, Нилюбова, Красина), Сретенка, Александровка (улица Луговая);

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — села Ставрополовка, Кара-Суу, Суусамыр;

13.00-16.30 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 15-21, 26), села Степное (улица Юбилейная);

9.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы Гвардейская, Жданова, Свердлова);

13.00-16.00 — город Кара-Балта (40 лет Киргизии, детдом «Наристе»);

8.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Юбилейная, Западная, Пионерская, Пушкина, Ленина, Крупская, Центральная, Зеленая, Комсомольская, Свердлова, Советская, Школьная, Луговая, Энгельса), Айдарбек, Арал, Ак-Башат;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Подгорная, Ленина, Верхняя, Ташкентская, Чапаева, Луговая, Советская, Терновая, Мичурина, переулок Широкий), Вознесеновка (улица Луговая);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, Алма-Атинская, Кирова, Чеченова, Набережная, Фрунзе, Чапаева, Советская, Линейная, Юбилейная, Шевченко, Чкалова, Береговая, Строительная, Шопокова, Айтматова, Турсун Баря, Манаса, жилмассив «Жаштык»);

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Мичурина, Белинская, Строительная, Западная, Чкалова, Луговая, Логвиненко, Советская, Курманджан Датка, Иссык-Атинская, Достук, Кирова, Разакова, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Атая, Манаса);

9.00-12.00 — село Люксембург (улицы Ленина, Советская);

13.00-17.00 — село Люксембург (улицы Колхозная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Станция Ивановка, Садовое, Юрьевка (улицы Советская, Токмакская, Первомайская, переулок Больничный);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улица Жантаева);

13.00-16.00 — город Токмак (Винсовхоз, новостройки, дачи «Ветеран», «Строитель», улицы Татарская, Казахстанская, Пролетарская, Пушкина, Фучика, Масанчина, Ровнягина, Дунларова, Парковая);

9.00-12.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 67);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Ключевая, Покровская, Сельская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан, Торт-Куль, Кызыл-Байрак, Борду, Алмалуу, Кызыл-Суу, город Орловка (район «Металлург»), Кичи-Кемин (кафе «Достук», насосная).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Коенкозова, Туманова, Жакыпова, Гагарина, Кутманалиева, Тыныстанова, Орозова, Алыбакова, Октябрьская, Ломоносова, Айни, Королькова, Кучукова, Люксенбург, Гебзе, Маркса, Токтогула, Московская, Гагарина, Коммунистическая, Ташкентская, Туманова, Кыштобаева, Советская, Асаналиева, Барыкина, Горького, Бектенова, Либнехта, Кыдыр аке, район облбольницы, мирорайон «Восход»), села Отуз-Уул, Уч-Кайнар, Маман, Орлиное, Отрадное, Шапак, Конур-Олон, Кол-Тор, Торт-Кул, Эшперов.

4 Ошская область Ошская область