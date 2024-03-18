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Общество

В городе Ош на берегу реки Ак-Бууры высадили 150 саженцев ивы

В Оше на берегах реки Ак-Бууры высадили 150 саженцев ивы — символ южной столицы. Всего вдоль реки планируется высадить около 300 саженцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, городской муниципалитет объявляет об общегородской акции «Один житель — одно дерево» («Бир жарандан — бир дарак»).

«Призываем каждого жителя принять активное участие в работах по благоустройству и озеленению любимого города. В целом по Ошу в 2024 году запланирована посадка порядка 300 тысяч саженцев деревьев и кустарников», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289255/
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