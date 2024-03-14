В Бишкеке начал работу сервис «Яндекс Go Еда»

С появлением нового игрока на рынке потребители получат доступ к технологичной платформе для заказа готовой еды, а рестораны — приток новых клиентов и увеличение продаж.

Сервис доставки готовых блюд из кафе и ресторанов и продуктов из магазинов «Яндекс Go Еда» начал работать в Бишкеке. Заказать горячую еду домой или в офис можно в приложении «Яндекс Go».

На старте проекта к сервису подключилось более 20 представителей ресторанного бизнеса, среди которых KFC, NAVAT, «Бублик», а также ритейл. Список партнеров будет пополняться, а зона доставки — расти.

Таким образом, потребители получат доступ к широкому ассортименту блюд, с выбором которых помогут фильтры и специальные подборки в приложении, а бизнес — приток новых клиентов и увеличение продаж.

«В Кыргызстане рынок фудтеха достаточно развит. При этом спрос на услугу все еще превышает предложение, и мы готовы предложить качественный сервис и быструю доставку. Наше приложение для заказа такси и отправки посылок успешно работает во многих городах страны. Теперь пользователям будет доступен еще один технологичный сервис, обеспечивающий быструю и удобную доставку готовой еды и продуктов», — говорит Арман Досмаилов, руководитель сервиса «Яндекс Go Еда» в КР.

Оптимизировать работу с партнерами и время доставки позволяют «умные» технологии сервиса. Так, для каждого адреса в списке доступных ресторанов отражаются заведения поблизости.

Пока блюда готовятся, платформа распределяет заказы и строит оптимальные маршруты с учетом доступных курьеров на линии. За всеми этапами доставки еды можно следить в приложении — оно покажет статус заказа и местоположение доставщика.

В «Яндекс Go Еде» время доставки с момента заказа и до момента прибытия курьера с термосумкой составляет в среднем 30 минут. Готовые блюда развозят доставщики из партнерских логистических служб и самих ресторанов. Курьеры передвигаются пешком, на велосипедах или самокатах. Часть заказов в более отдаленные районы будет выполняться на машинах.

Первые три месяца доставка будет бесплатной. Также в честь запуска сервис предоставляет скидку на первый заказ — он обойдется клиенту дешевле на 250 сомов. Оплатить заказ можно с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в приложении, или наличными.

Кыргызстан стал шестой страной СНГ, в которой работает сервис, после России, Казахстана, Беларуси, Армении и Узбекистана. На международном рынке с ним сотрудничают более 8 тысяч заведений в более чем 20 городах.

Скачать бесплатное приложение «Яндекс Go» для заказа такси, доставки еды и посылок можно в App Store и Google Play, оно доступно для iOS и Android на кыргызском, русском, английском и других языках. Тем, у кого уже есть приложение, необходимо обновить его до последней версии, чтобы начать пользоваться сервисом «Яндекс Go Еда».