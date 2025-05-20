Два килограмма синтетических наркотиков привезли из России в Бишкек

Спецслужбы пресекли международный канал поставки синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Сообщается, что на территории Бишкека двое граждан КР К.Д.Г. и Б.Б.Р. организовали склад для хранения, фасовки и подготовки к дальнейшей переправки в соседние страны синтетического наркотика. Двоих мужчин задержали и водворили в СИЗО ГКНБ.

Установлено, что 2 килограмма наркотиков доставили в Бишкек при помощи служб доставки внутри бытовой техники. Часть партии предназначалась для сбыта на территории Бишкека и отдельных регионов КР. Остальное — для вывоза в Узбекистан.