Такой журналистский эксперимент — поработать один день в кол-центре, в столовой официанткой или в качестве мойщицы машин — я ставила очень много раз. Но в этот раз случай вышел особый. Один день в роли гловера — курьера Glovo — как приключение по сценарию ситкома. Так интересно еще не было!

Glovo — сервис доставки, который позволяет приобрести, доставить, передать любой предмет или продукт в пределах города. Компания основана в Барселоне, сегодня работает в более чем 900 городах в 24 странах мира на трех континентах — в Центральной Азии, Европе, Африке. Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 миллиона пользователей, заказы доставляют больше 50 тысяч курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 25 тысяч. Ежемесячно курьеры Glovo доставляют более 6,7 миллиона заказов во всех государствах, где присутствует сервис.

Фирменную сумку желтого цвета и ветровку мне вручили рано утром возле офиса компании. Далее мне следовало доставить хотя бы три заказа, чтобы считать, что день прожит не зря. Но сначала выбрать транспорт, на котором я буду доставлять заказы. Подумав немного, решила побыть пешим курьером. Так, в целях безопасности, на всякий случай.

Присоединяюсь к платформе при помощи менеджеров из Glovo, получаю краткий инструктаж.

Приложение представляет собой маркетплейс — можно заказывать и отправлять различные товары: от еды и бакалейных товаров до цветов и деловых документов всего за 45 минут и не выходя из дома. Сервис очень просто использовать: достаточно скачать приложение на телефон и пройти регистрацию.

Итак, быть невежливой с заказчиком нельзя, улицу на красный свет переходить — тоже. Все должно быть доставлено максимально быстро. Заведение, если речь идет о кафе или ресторане, получит заказ одновременно со мной, и пока я дойду, возможно, все будет готово. А еще у меня должна быть сдача, если оплата наличными. И мне нельзя неаккуратно обращаться с заказом. Сумка — что-то вроде грааля. Нести надо осторожно. Потому что, если еда в ней превратится в фарш, это станет моей проблемой, а не проблемой клиента. И еще много всего разного.

Настоящие курьеры проходят серьезное обучение и регулярно онбординговые сессии, а еще обеспечены страховкой. Их навыки, конечно, покруче, чем мои. Но я справлюсь.

Первый заказ довольно простой. Нужно взять два бургера и столько же стаканов пепси в KFC и отнести их в новую многоэтажку в 200 метрах от места, где я нахожусь.

В KFC людно и шумно, народ толкается возле касс. И я стою, как вкопанная, теряюсь. Хорошо, это замечает добрый охранник.

— Первый день работаешь?

— Ага...

— Ну пошли, я тебе помогу.

Так у меня довольно быстро оказывается заказ — большой пакет, который, кажется, немного дышит. Никогда не думала, что еду так сложно нести. Того и гляди, вся жидкость выльется в сумку.

Подхожу к дому, созваниваюсь с заказчиком. Кряхтя и отдуваясь, добираюсь на восьмой этаж — внезапно отключили свет, и лифт не работает. Повезло еще, что его отключили до того, как я в него села. Звоню в дверь.

Выходит милая девушка, забирает пакет и протягивает мне... пятитысячную купюру. Вот это сюрприз, прямо на старте. Ведь в приложении было написано, что оплата наличными и у нее есть точная сумма.

— А вы писали, что у вас без сдачи...

— Да, но, оказывается, нет...

Что делать? Накрывает легкая паника. Мы препираемся минут пять, я стараюсь быть вежливой, но твердой. Получается не очень. В итоге все закончилось хорошо. Девушка попалась миролюбивая, в результате она отдает пакет маленькой сестренке, и мы вместе идем в киоск возле дома, где моя первая клиентка покупает шоколад и разменивает деньги.

Теперь нужно передохнуть и немного успокоиться.

Вообще, приложение Glovo доступно на платформах iOS и Android. Пользователь может привязать банковскую карту к приложению или же оплачивать услуги наличными. Сделав заказ, пользователь видит его статус и время прибытия, к тому же в приложении на карте можно отслеживать перемещения курьера. В Кыргызстане сервис Glovo начал работу в 2020 году и представлен в двух городах: Бишкеке и Оше.

Убираю статус «вне сети» и беру второй заказ примерно через час, вдоволь налюбовавшись витринами соседних магазинов. К гловерам у публики на улице отношение дружелюбное, оглядываются на меня, скорее, с любопытством, чем с недовольством. Но надо двигаться дальше — доставить документы из дома клиентки в офис, до которого еще 2 километра топать.

Забираю документы, получаю оплату (на этот раз все точно), но через 200 метров меня ждет еще один сюрприз — звонок от клиентки.

— Я смотрю по карте, вы еще далеко? А нельзя побыстрее? Документы очень ждут!

— Ээээ... мммм, я постараюсь.

Я почти бегу на пределе своей скорости. Через пять минут звонок повторяется. Клиентка уже не так дружелюбна.

— Вы понимаете, что из-за вас у меня срывается самый важный контракт в этом году? Вы ползете, как черепаха. Я буду жаловаться, я уже написала в службу поддержки. Да я на вас в «Черный список» пожалуюсь! Во все черные списки!

Чего-чего, а стрессоустойчивости мне не занимать. И не такое видали, конечно. И клиентка не права — в заявленное время я укладываюсь. Но... Вдруг действительно у человека вся жизнь под откос пойдет? И я хватаю телефон, вызываю такси и через минуту втискиваюсь в салон, бережно затаскивая сумку.

— Хорошо вам платят, раз в такси катаетесь, — это уже общительный таксист комментирует мое «заселение». С таксистами вежливой я быть не обещала, поэтому задираю голову и отвечаю: сколько надо, столько и платят!

Документы доставлены, теперь я выхожу из сети на два часа. Надо пообедать, да и нервы не казенные.

Чтобы стать гловером, необходимо подать заявку на сайте glovoapp.com/ru/glovers. Ссылку можно найти также, набрав в поисковике «как стать гловером». Гловеры проходят регистрацию, тесты, тренинг в гловер-центре и получают инвентарь перед тем, как начать доставлять. Среди тех, кто хочет быть гловером, высока конкуренция, поэтому требования высокие. Менеджеры отслеживают метрики и отзывы. Если отзывы плохие или курьер плохо доставляет, его отключают от платформы. На сегодня 3 тысячи 500 курьеров находятся в листе ожидания только в Бишкеке.

Третий заказ я доставляю без приключений. И, вытерев пот со лба, бегу вприпрыжку сдавать выручку и оборудование. Мой эксперимент завершен.

Больше всего читателей интересует, правда ли, что гловеры зарабатывают до 60 тысяч сомов в месяц. По секрету расскажу — правда. Но это тяжелый и очень ответственный труд. И заработать очень нелегко. Впрочем, как и в любом деле!

Светлана Бегунова