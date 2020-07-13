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Власть

Правительство не вводило никаких ограничений на доставку частных посылок

Правительство Кыргызстана не вводило никаких ограничений на доставку частных посылок из России или других стран. Об этом 24.kg сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Отметим, что на выходных в социальных сетях появился скриншот общения кыргызстанца с представителями одной из компаний по доставке грузов. В нем указывалось, что Кыргызстан якобы ввел ограничения на доставку посылок. Позже в мессенджерах стали распространяться сообщения якобы от службы экспресс-доставки грузов CDEK. В них говорилось, что компания с 11 июля вынуждена приостановить поставки посылок из-за проблем на границе.

При этом на официальном сайте компании подобных сообщений нет. Есть только информация об ограничении поставок от 24 марта 2020 года, когда в Бишкеке и ряде регионов страны ввели чрезвычайное положение. Но уже 13 мая 2020-го компания сообщила, что сообщение восстановлено и доставка грузов возможна.

На сайте «Кыргыз почтасы» или Государственной регистрационной службы также нет никаких сообщений о возможных ограничениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159266/
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