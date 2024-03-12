Дело Афтандила Жоробекова. Эксперт заявил, что в следствии ему дали не то видео

Сегодня в Ленинском районном суде Бишкека прошло заседание по делу активиста Афтандила Жоробекова. Опрашивали эксперта-лингвиста Нурлана Сартпаева, который вынес заключение. На его основании активиста арестовали.

Подробности допроса рассказала правозащитница Гулшайыр Абдирасулова. «По мнению эксперта-лингвиста, написать пост о намерении провести мирное собрание равно написать «негатив», потому что мирное собрание — это негативные слова», — отметила она.

По словам правозащитницы, эксперт сослался на то, что «в комментарии к посту Афтандила писали «бийлик кетсин» («пусть эта власть уходит». — Прим. 24.kg)». Активист, по мнению эксперта, таким образом воздействовал негативно на сознание людей. Как заметил адвокат Жоробекова, эксперт не вправе анализировать это, поскольку он не является психологом, а выступает в качестве лингвиста.

«Все, что нужно знать о сегодняшних экспертах, ставших одновременно лингвисто-психолого-психиатро-социолого-религиоведами и надевших на себя мантию судьи», — подчеркивает Гулшайыр Абдирасулова.

Кроме того, эксперт заявил, что ему на экспертизу предоставили другую запись, а не ту, которую продемонстрировали в суде. В материалах, которые показали на заседании, Афтандил Жоробеков не призывал к митингу, он говорит о мирном собрании. Судья поинтересовался, почему в заключении эксперт пишет о призывах к митингу.

Стенограмму видео мне предоставило следствие, и я лично тоже изучал видео, а сейчас не понимаю, откуда такие слова о мирном собрании. Я делал анализ. Исходя из этого ролика, я бы вынес другое заключение. Нурлан Сартпаев

Напомним, что Афтандил Жоробеков является организатором мирной акции в защиту флага. Он объявил автопробег, который должен был состояться 2 декабря 2023 года, но милиционеры препятствовали участникам и акция не состоялась. 9 декабря активист объявил о мирном собрании в сквере имени Максима Горького. Накануне этой акции его задержали и водворили в СИЗО-1, где он содержится по сей день.