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Общество

Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека увеличивают активную нагрузку

На сегодня ТЭЦ Бишкека несет активную нагрузку 280 мегаватт. Об этом сообщили в пресс-службе теплоэлектроцентрали.

Отмечается, что в связи с понижением температуры наружного воздуха температура горячей воды, выдаваемой в Бишкектеплосеть, составляет в среднем +56 градусов.

«В помещении температура составляет +18 градусов согласно договору абонентов с Бишкектеплосетью. В случае понижения в помещении +18 градусов просим обращаться в call-центр Бишкектеплосети и оставлять заявки, на основании которых будет сделан перерасчет по отоплению и горячей воде. Приносим извинения за причиненные неудобства, если в некоторых местах отопление не работает в полной мере. По всем районам на сегодня задействовано 14 бригад. Также подключены к работе все контролеры. Все заявки обрабатываются сотрудниками, составляются акты», — рассказали в пресс-службе.

На ТЭЦ Бишкека обещают, что в течение дня постепенно будет увеличиваться активная нагрузка теплоэлектроцентрали.

Будет дополнительно увеличена температура выдаваемой горячей воды.

«В связи с изношенностью оборудования ТЭЦ персонал круглосуточно находится на местах и своевременно проводит технические работы в случае возникновения повреждений», — говорится в сообщении.

При авариях или в случае возникших вопросов о подаче тепла и горячей воды можно писать и звонить по следующим номерам:

  • 0312611169, 1980;
  • 0557611166;
  • 0777611166;
  • 0701611166;
  • диспетчерская служба: 56-85-58;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 365719, 300767;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 510622, 217406.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287187/
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