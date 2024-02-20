На участке Рават автодороги Ош — Баткен — Раззаков водитель легковой автомашины заснул за рулем и попал в ДТП. Погибла пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

«Легковушка с госномерами Узбекистана на большой скорости въехала в борт спецмашины, которая посыпала дорогу инертными противоскользящими материалами. По предварительным данным, водитель заснул за рулем», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, работники ДЭП № 2 не пострадали.

Министерство транспорта и коммуникаций призывает автомобилистов соблюдать режим отдыха и сна, быть внимательнее за рулем во время неблагоприятных погодно-климатических условий, в частности снегопада.