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Общество

Женщина погибла в ДТП на трассе Ош — Баткен — Раззаков. Водитель уснул за рулем

На участке Рават автодороги Ош — Баткен — Раззаков водитель легковой автомашины заснул за рулем и попал в ДТП. Погибла пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

«Легковушка с госномерами Узбекистана на большой скорости въехала в борт спецмашины, которая посыпала дорогу инертными противоскользящими материалами. По предварительным данным, водитель заснул за рулем», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, работники ДЭП № 2 не пострадали. 

Министерство транспорта и коммуникаций призывает автомобилистов соблюдать режим отдыха и сна, быть внимательнее за рулем во время неблагоприятных погодно-климатических условий, в частности снегопада.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287165/
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