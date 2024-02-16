Врачи из Кыргызстана и Казахстана проведут операции при ретинопатии глаз

Врачи Национального центра охраны материнства и детства совместно с казахскими коллегами проведут операции при ретинопатии глаз. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

В ведомстве напомнили, что организация здравоохранения при поддержке общественного фонда «Фонд социального партнерства по развитию регионов» в 2023 году приобрела аппарат «Лазер для иридотомии — OCULIGHT SLxIRIDEX» из США.

«Этот современный аппарат, полностью соответствующий международным стандартам, стал неоценимым инструментом в борьбе с ретинопатией у детей», — отметили в Минздраве.

В офтальмологическом отделении НЦОМиД успешно проводятся операции по лазерной коагуляции сетчатки недоношенным детям с использованием этого аппарата. Два врача этого отделения прошли обучение в Алматы по скринингу ретинопатии у недоношенных детей, а третий врач освоил хирургическое лечение этого заболевания.

В 2023 году число недоношенных детей с ретинопатией достигло 1 тысячи 280, из них 38 направлены за пределы Кыргызстана для лечения. Отбор детей к операции проводится в зависимости от тяжести и стадии развития ретинопатии.

«23 февраля врачи-офтальмологи НЦОМиД совместно с главным врачом-ретинологом Алматы проведут операции по лазерной коагуляции сетчатки глаз пяти таким детям», — добавили в ведомстве.