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Общество

Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет

Сильных толчков не будет. Об этом 24.kg сообщил президент Национальной академии наук Канат Абдрахматов.

Он призвал население не паниковать.

«Произошло еще два толчка, но мы их практически не почувствовали», — сказал Канат Абдрахматов.

Напомним, в Кыргызстане в 00.08 произошло землетрясение.

О сильных толчках сообщили жители Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей.

По предварительным данным, магнитуда составила 6,2. По сведениям сайта USGS, эпицентр находился на границе Китая и Кыргызстана. МЧС страны пока официально не сообщило о землетрясении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284804/
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