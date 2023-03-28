05:16
USD 89.32
EUR 98.03
RUB 1.01
Общество

Чиновники отдали земли Наццентра охраны материнства и детства частникам

Чиновники Ленинского акимиата Бишкека передали частникам земельные участки Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) для строительства жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в 2007 году бывшие должностные лица Ленинской районной администрации предоставили отдельным гражданам земельные участки, принадлежавшие НЦОМиД, под строительство индивидуальных жилых домов.

В ходе следствия права собственности некоторых граждан на земельные участки прекращены, территорию вернули государству. Стоимость возвращенного участка оценивается в 58 миллионов 150 тысяч сомов. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261794/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Судисполнители Базар-Коргона присвоили 60 тысяч сомов. Открыто уголовное дело
Смерть Арстана Алая. В отношении сотрудников СИЗО-31 возбуждено уголовное дело
Генпрокурор хочет проверять Счетную палату. Ему напомнили о нормах Конституции
Генпрокуратура Кыргызстана будет контролировать Счетную палату
Сезон гриппа. В НЦОМиД поставили дополнительные койки для детей и томограф
Федерация профсоюзов Кыргызстана незаконно передала частникам 70 объектов
Президента просят временно отстранить от должности судью Акылбека Адимова
Проданный частникам участок на центральном рынке Узгена вернули государству
Шайирбек Сулайманов возглавил Национальный центр охраны материнства и детства
Мужчина истязал бывшую жену. Генпрокуратура просит наказать трех судей
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;начале следующей недели ожидаются снег и&nbsp;похолодание В Кыргызстане в начале следующей недели ожидаются снег и похолодание
Новые правила въезда в&nbsp;КР. 136 граждан Узбекистана не&nbsp;пропустили на&nbsp;границе Новые правила въезда в КР. 136 граждан Узбекистана не пропустили на границе
Как можно уехать с&nbsp;нового автовокзала. Схемы движения автобусов Как можно уехать с нового автовокзала. Схемы движения автобусов
Мы&nbsp;против, нам не&nbsp;выгодно. Водители с&nbsp;Восточного автовокзала о&nbsp;его переносе Мы против, нам не выгодно. Водители с Восточного автовокзала о его переносе
Бизнес
В&nbsp;MBANK сообщили о&nbsp;разрешении ситуации В MBANK сообщили о разрешении ситуации
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; первый финтех в&nbsp;Кыргызстане, запустивший карты Visa с&nbsp;Google Pay «О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
15 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 января, воскресенье
21:27
Карту затерянных городов Амазонии создали ученые
21:07
В MBANK сообщили о разрешении ситуации
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 января: ливни и снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакли
16:53
Списываются деньги. В соцсетях массовые жалобы на работу приложения MBANK