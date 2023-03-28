Чиновники отдали земли Наццентра охраны материнства и детства частникам

Чиновники Ленинского акимиата Бишкека передали частникам земельные участки Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) для строительства жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в 2007 году бывшие должностные лица Ленинской районной администрации предоставили отдельным гражданам земельные участки, принадлежавшие НЦОМиД, под строительство индивидуальных жилых домов.

В ходе следствия права собственности некоторых граждан на земельные участки прекращены, территорию вернули государству. Стоимость возвращенного участка оценивается в 58 миллионов 150 тысяч сомов. Ведется следствие.