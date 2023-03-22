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Общество

Еще шесть туристических экотроп промаркировали в горах Кыргызстана

Сотрудники Фонда поддержки развития туризма в Кыргызстане подготовили и установили информационные стенды еще на шести популярных туристических маршрутах. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Информация на стендах указывает, сколько времени понадобится туристу, чтобы дойти до нужного места, как правило, это вершина, пик, озеро или водопад. Инфонавигация помогает туристу не заблудиться, это основная функция информационных указателей на экотропах. Ведь даже опытные альпинисты и туристы могут сбиться с тропы и потерять дорогу», — говорится в сообщении.

Фонда поддержки развития туризма в КР
Фото Фонда поддержки развития туризма в КР. Информационные стенды, установленные на тропах

На информационных стендах на трех языках есть призывы беречь природу и забирать с собой мусор, не оставлять его в горах. Кроме того, на каждом стенде указан номер телефона МЧС на случай непредвиденных ситуаций. Стенды уже установили в каньонах Сказка, Аксай и Конорчек, а также на тропе, ведущей к водопадам Барскоона и пику Комсомолец.

Напомним, Фонд поддержки развития туризма промаркировал более десяти троп на разных туристических направлениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261325/
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