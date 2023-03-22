Школьники Бишкека встретятся с акынами и узнают об их творчестве

Столичные школьники встречаются с акынами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, цель мероприятий — ближе познакомиться с акынами-импровизаторами.

В школе № 82 прошла встреча с молодыми акынами-импровизаторами общественного фонда «Айтыш» Асылбеком Маратовым, Мундузбеком Усупбек уулу, Мундузбеком Борончиевым, Шайлообеком Отунчиевым, Жибек Сапар кызы и Темирбеком Матыбаевым.

«Ученики узнали, что кыргызские акыны делятся на две категории: акыны-письменники и акыны-импровизаторы», — отметили в мэрии.