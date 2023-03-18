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Общество

В Кыргызстане в прокат выходит фильм, участвующий в международных фестивалях

В Кыргызстане 23 марта в прокат выходит лента «Үй сатылат» («Продается дом»). Об этом сообщает сайт kyrgyzcinema.com.

Как сообщается, мировая премьера нового фильма Таалайбека Кулмендеева состоялась в октябре 2022 года на кинофестивале в Пусане (Южная Корея). Национальная премьера состоится 22 марта в кинотеатре «Манас».

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Трогательная история любви молодоженов, которые живут скромно и воспитывают трехлетнюю дочь. Они находятся в ожидании рождения второго ребенка. Их жизнь неожиданно усложняется из-за несогласованных действий мужа и жены. Мелкий, безграмотный бизнес мужа заводит семью в тупик: отправленный товар за рубеж пропадает на границе. Чтобы погасить кредит, муж берет деньги у родственников, а взамен обещает отдать новорожденного ребенка.

В главных ролях: Калипа Таштанова, Омурбек Нурдинов, Акылбек Мураталиев.

Фильм показан на фестивалях в России, США, Индии, Турции, Бангладеш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261145/
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