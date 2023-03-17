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Общество

Владелец кафе в Бишкеке залил бетоном муниципальную территорию. Ему грозит штраф

Владелец кафе «Тамак» на улице Толстого залил бетоном муниципальную территорию под гостевую парковку. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сотрудники МТУ № 12, управления по контролю за землепользованием мэрии Бишкека и муниципальной инспекции по благоустройству на месте выяснили, что работы велись без каких-либо разрешительных документов.

На владельца составлен протокол и наложен штраф в 13 тысяч сомов. С ним провели разъяснительную работу. Хозяин кафе обещал привести территорию в первоначальный вид.

В мэрии просят горожан и предпринимателей соблюдать правила благоустройства, при фактах нарушения будут приниматься меры независимо от формы и вида деятельности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261133/
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