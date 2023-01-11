Аномальные холода. Погреться можно в здании Нацстаткома

В здании Национального статистического комитета оборудована комната для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что комната открыта для горожан и гостей столицы в связи с наступлением холодов.

«Если вы замерзли, можете зайти к нам, выпить горячего чая. Адрес: Бишкек, улица Фрунзе, 374, пересекает улицу Тоголока Молдо», — говорится в сообщении.

Напомним, МЧС Кыргызстана предупредило, что в отдельных районах страны ожидается аномальный холод. По данным ведомства со ссылкой на Гидрометеорологическую службу, с 11 января прогнозируются резкое ухудшение погоды, снег, на дорогах гололед.

Аномальный холод, как отмечают синоптики, затруднит работу автомобильных, энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.