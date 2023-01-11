21:45
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

Аномальные холода. Погреться можно в здании Нацстаткома

В здании Национального статистического комитета оборудована комната для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что комната открыта для горожан и гостей столицы в связи с наступлением холодов.

«Если вы замерзли, можете зайти к нам, выпить горячего чая. Адрес: Бишкек, улица Фрунзе, 374, пересекает улицу Тоголока Молдо», — говорится в сообщении.

Напомним, МЧС Кыргызстана предупредило, что в отдельных районах страны ожидается аномальный холод. По данным ведомства со ссылкой на Гидрометеорологическую службу, с 11 января прогнозируются резкое ухудшение погоды, снег, на дорогах гололед.

Аномальный холод, как отмечают синоптики, затруднит работу автомобильных, энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255293/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за сильных морозов отменены автобусные рейсы из Тюмени в Кыргызстан
Аномальные холода. Жители Каракола столкнулись с нехваткой угля
Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Казахстаном и Кыргызстаном
Ситуация в Майлуу-Суу. Больше 60 процентов жителей города обеспечены теплом
Как в блокадном Ленинграде. Жительница Майлуу-Суу о ситуации в городе
Аномальные холода. В Нарыне сдвинули начало первой смены в школах
Из-за отключения воды у жителей Балыкчи перемерзают водопроводные трубы
В холода побиты рекорды потребления электроэнергии по объему и мощности
Аномальные холода. В Узбекистане закрыли все газовые заправки и отключают свет
Аномальные холода. ТЭЦ Бишкека прошла максимум нагрузок без ограничений
Популярные новости
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
21:32
Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного клуба Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без осадков
20:42
В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса
20:14
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
19:40
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии