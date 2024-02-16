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Общество

Сильные морозы. В районах электросетей дежурят 39 оперативно-выездных бригад

Бишкекское предприятие электрических сетей будет работать в усиленном режиме в связи с понижением температуры. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, на предприятии организовано дежурство ответственного персонала. Также в районах электросетей (РЭС) дежурят 39 оперативно-выездных бригад электромонтеров. Подготовлены спецтехника и дежурные автомашины для оперативного выезда.

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«На случай нештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения. Все ремонтные бригады обеспечены необходимыми запасными частями», — сказали в БПЭС.

В случае возникновения вопросов об электроснабжении абоненты могут обращаться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 105, а также по номерам мобильных операторов: 0772001209, 0702001209 или написать на WhatsApp 0556001209.

В Бишкекском предприятии электрических сетей призывают потребителей не включать одновременно несколько бытовых приборов и бережно относиться к электроэнергии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286934/
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