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Общество

В Воронеже рассчитывают на активизацию сотрудничества с Кыргызстаном

Губернатор Воронежской области Александр Гусев анонсировал строительство в регионе крупного логистического центра. Областные власти занимаются поиском партнеров для реализации проекта. Вопрос обсуждался на встрече с делегацией Кыргызстана во главе с полпредом президента КР в Таласской области Бакытбеком Нарбековым.

По словам Александра Гусева, это будет правильный проект: находясь практически в центре России, можно выстроить грамотные логистические потоки.

«Республикам Центральной Азии здесь интересно, ведь овощи и фрукты, выращиваемые на их территории, востребованы в Российской Федерации. Они могут заменить те продукты, которые поступали из Европы. Поэтому мы сейчас начинаем тесное взаимодействие с Кыргызской Республикой, Узбекистаном, Таджикистаном. И это взаимодействие взаимовыгодно», — сказал он.

Участники встречи обсудили двустороннее сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и увеличение товарооборота продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья между Воронежской и Таласской областями.

Бакытбек Нарбеков заверил, что Кыргызская Республика заинтересована в продукции Воронежской области, может оказать содействие в реализации и, в свою очередь, поделиться товарами своего производства.

«Мы хотим сотрудничать с Воронежской областью. У нас есть логистика — железнодорожный тупик, также через территорию Таласской области проходит большой поток грузоперевозок. В прошлом году у нас был запущен золоторудный комбинат, разработчиком которого является российская компания. За счет запуска этого проекта мы вышли из дотационного положения. В Таласской области в год выращивается более 5 тысяч тонн болгарского перца, и мы готовы экспортировать свою продукцию в Воронежскую область, — сообщил Бакытбек Нарбеков.

По его словам, Кыргызстан заинтересован в том, чтобы стать дистрибьютером воронежской сельхозтехники.

Отмечено, что за минувший год объем товарооборота между двумя областями вырос более чем в полтора раза.

Стороны также обсудили мероприятия в рамках чествования памяти Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Уроженец Таласской области погиб в Воронежской области 6 августа 1942 года, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота и обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Подвиг героя двух народов Чолпонбая Тулебердиева свято чтут как в Кыргызской Республике, так и на территории Воронежской области, а самого красноармейца называют «батыром Дона».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241714/
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