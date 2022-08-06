10:57
USD 89.43
EUR 97.70
RUB 0.99
Общество

Рекламные щиты демонтируют в городе Ош

В Оше в ходе рейдовых мероприятий демонтировано 49 незаконных рекламных объектов и выдано 23 предписания. Об этом сообщила мэрия южной столицы. 

Комиссия мэрии по государственному языку проводила рейд в микрорайонах города с целью приведения к нормам всех рекламных вывесок и баннеров.

На соответствие норм проверили более 100 растяжек. Внимание уделяли соблюдению норм государственного языка в объявлениях, вывесках, прайс-листах на фасадах коммерческих объектов и зданий.

По итогам 23 предпринимателя получили предупреждения и предписания. Нарушения следует устранить в течение семи дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241685/
просмотров: 3004
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии рассказали, что будет на месте кафе «Арзу» и «Тайм Аут»
Кафе «Арзу» и «Тайм Аут» в центре Бишкека решили снести и начали демонтаж
В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»
В столице Казахстана демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву
В Кадамджайском районе демонтировали памятник Ленину
В Бишкеке демонтируют пристройку «Империи пиццы» в ТРЦ «Ала-Арча»
В центре Бишкека сносят турецкое кафе. Расширяют тротуар
Мэрия демонтировала бывшее кафе, препятствующее строительству муниципальной бани
Мэрия хотела снести лестницу ЦУМа. Гендиректор универмага пообещал демонтировать
В Бишкеке в Театральном сквере демонтировали силомеры и батуты
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Бизнес
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
13 марта, среда
10:48
Рост курса доллара. Нацбанк провел первую в марте интервенцию Рост курса доллара. Нацбанк провел первую в марте интер...
10:34
В Кыргызстане вырос курс доллара
10:17
За вымогательство взятки задержан специалист Тамгинского айыл окмоту
10:06
Из-за снега на дорогах Кыргызстана ввели ограничения для грузового транспорта
09:55
В бишкекской школе № 67 выявили туберкулез среди учащихся