Рекламные щиты демонтируют в городе Ош

В Оше в ходе рейдовых мероприятий демонтировано 49 незаконных рекламных объектов и выдано 23 предписания. Об этом сообщила мэрия южной столицы.

Комиссия мэрии по государственному языку проводила рейд в микрорайонах города с целью приведения к нормам всех рекламных вывесок и баннеров.

На соответствие норм проверили более 100 растяжек. Внимание уделяли соблюдению норм государственного языка в объявлениях, вывесках, прайс-листах на фасадах коммерческих объектов и зданий.

По итогам 23 предпринимателя получили предупреждения и предписания. Нарушения следует устранить в течение семи дней.