Конфликт в Украине. Главные новости 5 августа к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.
24.kg продолжает публикацию самых важных новостей, касающихся событий в Украине и которые произошли за последние сутки.
Боевые действия*
— Ночью Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области Украины подверглись обстрелам с российской стороны, сообщили местные власти. В городе Никополь Днепропетровской области повреждены около 10 жилых домов.
Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в одноименном районе три человека получили ранения. Также в Николаевском и Башатанском районах были разрушены жилые дома, линии электропередачи и сельскохозяйственные домохозяйства.
— 359 детей погибли в результате боевых действий в Украине. По данным на утро 5 августа, более 700 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.
Брифинг Минобороны РФ:
— в ходе военных действий за прошедшие сутки убиты до 150 украинских военных, уничтожены две американские гаубицы М777 и шесть «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» и семь беспилотников;
— высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области;
— в Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ;
— продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины;
— за сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск ДНР, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182-х районах;
— уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Константиновка и Артемовск ДНР;
— в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО «Град»;
— российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье ДНР, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области;
— перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У»;
— 15 человек поступили в больницу после обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка, трое из них госпитализированы, сообщил врач-травматолог больницы № 17 Никита Литвин.
Данные Минобороны РФ:
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 тысяча 685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 тысячи 254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 тысячи 267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 тысячи 716 единиц специальной военной автомобильной техники.
— Вооруженные силы Украины заявляют, что российская армия сосредоточила силы на продвижении на Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом на Бахмутском направлении российские войска успеха не имели, сообщает ВСУ.
При этом штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР утром заявил о взятии поселка Гладосово в Бахмутском районе Донецкой области.
ВСУ же удалось взять под контроль село Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
*В условиях боевых действий и информационной войны подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.
О ситуации на Запорожской АЭС
Минобороны Великобритании в своей очередной сводке разведки о ситуации в Украине рассказало о ситуации на Запорожской АЭС, передает BBC.
В сводке отмечается, что действия, которые предпринимает армия России в районе АЭС, подрывают безопасность на объекте и его нормальную эксплуатацию.
«Российские вооруженные силы, вероятно, действуют в районах, прилегающих к атомной электростанции, и используют артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрела украинской территории на западном берегу Днепра», — отмечает британская разведка.
Предполагается, что российские военные, скорее всего, используют более обширную территорию в районе АЭС, в частности соседний город Энергодар, для отдыха своих сил, используя защищенный статус атомной электростанции, чтобы снизить риски для самих себя и для техники от ночных атак со стороны Украины.
Накануне в американском Институте изучения войны (ISW) тоже отмечали, что Россия пользуется защищенным статусом АЭС для обстрелов Украины. В ISW объясняли, что российские силы, базирующиеся вокруг АЭС, в последние недели атаковали украинские позиции, намеренно ставя Украину в сложное положение: либо украинские войска открывают ответный огонь, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (что украинские силы вряд ли сделают), либо украинские силы позволяют российским продолжать обстрел своих позиций.
Зеленский провел заседание штаба
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел заседание Верховного штаба главнокомандующего.
«Министр обороны Украины Алексей Резников доложил о текущем обеспечении войск техникой и боеприпасами. С докладами также выступили главком Валерий Залужный, начальник СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Денис Монастырский. Мы проанализировали ситуацию на наиболее острых участках линии фронта, в частности в Донецкой области. Особое внимание было уделено состоянию выполнения предыдущих решений Штаба, все они должны быть выполнены на 100 процентов», — отметил глава Украины.
Управление СК РФ в Донбассе
Следственный комитет России сформировал следственное управление в Донецке. В состав управления входят несколько следственных отделов, дислоцированных в городах Украины, захваченных Россией.
«Сторонник украинских радикалов»
ФСБ России заявила, что задержала в Черкесске «представителя «Правого сектора»* и сторонника украинских радикалов», планировавшего теракты. О задержанном известно, что он местный житель — гражданин Российской Федераций, 1992 года рождения.
На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, задержанный говорит, что «есть настрой на совершение теракта в городе Черкесске», называя своими целями «прокуратуру и военкомат». После теракта он якобы планировал уехать на поезде и встретиться с представителями «Правого сектора».
*«Правый сектор» признан в России экстремистской организацией и запрещен.
Эмбарго на российский уголь
Эмбарго ЕС на закупки российского угля вступит в силу 10 августа, все страны Европы должны его соблюдать, несмотря на энергокризис, заявили в Еврокомиссии.
Однако, санкции ЕС никак не ограничивают отправку в Россию газовой турбины Siemens для «Cеверного потока», пишет ТАСС.
Высылка дипломатов Болгарии из России
Российские власти объявили персонами нон-грата и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в РФ, заявили в МИД.
«РФ считает, что высылка Болгарией российских дипломатов наносит существенный урон отношениям между странами, а недружественные шаги Софии в отношении России не имеют ничего общего с национальными интересами Болгарии и ее народа», отмечают во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее из Болгарии выслали 34 дипломата и 36 технических сотрудников российских диппредставительств.