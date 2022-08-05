Конфликт в Украине. Главные новости 5 августа к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

24.kg продолжает публикацию самых важных новостей, касающихся событий в Украине и которые произошли за последние сутки.

Боевые действия*

— Ночью Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области Украины подверглись обстрелам с российской стороны, сообщили местные власти. В городе Никополь Днепропетровской области повреждены около 10 жилых домов.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в одноименном районе три человека получили ранения. Также в Николаевском и Башатанском районах были разрушены жилые дома, линии электропередачи и сельскохозяйственные домохозяйства.

Фото из Telegram. Последствия обстрела Днепропетровской области

— 359 детей погибли в результате боевых действий в Украине. По данным на утро 5 августа, более 700 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

Брифинг Минобороны РФ:

— в ходе военных действий за прошедшие сутки убиты до 150 украинских военных, уничтожены две американские гаубицы М777 и шесть «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» и семь беспилотников;

— высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области;

— в Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ;

— продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины;

— за сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск ДНР, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182-х районах;

— уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Константиновка и Артемовск ДНР;

— в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО «Град»;

— российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье ДНР, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области;

— перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У»;

— 15 человек поступили в больницу после обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка, трое из них госпитализированы, сообщил врач-травматолог больницы № 17 Никита Литвин.

Данные Минобороны РФ:

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 тысяча 685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 тысячи 254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 тысячи 267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 тысячи 716 единиц специальной военной автомобильной техники.

— Вооруженные силы Украины заявляют, что российская армия сосредоточила силы на продвижении на Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом на Бахмутском направлении российские войска успеха не имели, сообщает ВСУ.

При этом штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР утром заявил о взятии поселка Гладосово в Бахмутском районе Донецкой области.

ВСУ же удалось взять под контроль село Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

*В условиях боевых действий и информационной войны подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.