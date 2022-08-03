При поиске четырехлетней девочки на Иссык-Куле в озере нашли скелеты двух людей

При поиске четырехлетней утонувшей девочки на Иссык-Куле спасатели и волонтеры в озере нашли человеческие останки. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила футболистка Айдана Оторбаева.

Информациюподтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 1 августа в милицию поступило сообщение из территориального отдела МЧС о том, что примерно в 15.00 на южно-восточной стороне села Тору-Айгыр в озере Иссык-Куль обнаружены человеческие останки, запутанные в старые рыболовные сети.

Факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации, и назначены соответствующие экспертизы.

Фото УВД Иссык-Кульской области. Найденные останки в озере

Отметим, на Иссык-Куле продолжаются поиски утонувшей четырехлетней Аиши Мурдиновой. Семья девочки просит тех, кто готов оказать помощь в поисках, обращаться по номерам телефонов: 0705603704 и 0700824212.

По информации МЧС, трагедия произошла 17 июля примерно в 15.00 в местечке между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты Иссык-Кульского района.