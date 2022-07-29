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Общество

Курсы, IT-лагерь, книжный клуб. Что еще есть в Бишкекской библиотеке № 9

В коворкинг-центре столичной библиотеки № 9 посетили могут принять участие в различных курсах, тренингах и мастер-классах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сейчас в библиотеке проходит IT-лагерь для школьников, есть книжный клуб. «Также юные бишкекчане могут пройти курсы саморазвития, по написанию аналитических работ, кибербезопасности и турецкому и арабскому языкам. В планах — открыть курсы по графическому дизайну для начинающих», — сообщили в мэрии.

Все курсы проходят бесплатно. Для проведения конференции нужно позвонить заранее и забронировать помещение. График работы библиотеки: 8.00-17.00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Записаться на курсы можно написав на What’sApp по номеру: 0220117524 или перейдя по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240928/
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