Цифра дня. 2,2 миллиона пассажиров за полгода обслужил аэропорт «Манас»

Международный аэропорт «Манас» за полгода обслужил более 2,2 миллиона пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, пассажиропоток за первые шесть месяцев составил 2 миллиона 220 тысяч 990 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 42,3 процента. На международных авиалиниях пассажиропоток составил 1 миллион 509 тысяч 239 человек, на внутренних — 711 тысяч 751. За шесть месяцев обслужено 19 тысяч 22 авиарейса, что на 37,4 процента превысило показатели 2021-го. По международным направлениям было 13 тысяч 89 перелетов, по внутренним — 5 тысяч 933.