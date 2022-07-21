01:45
USD 83.25
EUR 82.79
RUB 1.35
Общество

Цифра дня. 2,2 миллиона пассажиров за полгода обслужил аэропорт «Манас»

Международный аэропорт «Манас» за полгода обслужил более 2,2 миллиона пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, пассажиропоток за первые шесть месяцев составил 2 миллиона 220 тысяч 990 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 42,3 процента. На международных авиалиниях пассажиропоток составил 1 миллион 509 тысяч 239 человек, на внутренних — 711 тысяч 751. За шесть месяцев обслужено 19 тысяч 22 авиарейса, что на 37,4 процента превысило показатели 2021-го. По международным направлениям было 13 тысяч 89 перелетов, по внутренним — 5 тысяч 933.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240079/
просмотров: 1221
Версия для печати
Материалы по теме
Прямой рейс Грозный — Бишкек — Грозный запускает российская авиакомпания
Российская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Ош и Худжанд из Перми
Компания Redwings запускает регулярные рейсы из Махачкалы в Бишкек
Сегодня открывается авиарейс по маршруту Сургут — Бишкек — Сургут
Авиакомпания «ТезДжет» увеличила рейсы из Бишкека в Баткен
Пассажирский поток в аэропортах Кыргызстана вырос больше, чем в 1,5 раза
Российская компания S7 Airlines с апреля возобновляет рейсы в Кыргызстан
Появился самый протяженный беспосадочный рейс в облет России
Россия снимает ограничения на нерегулярные и регулярные рейсы в Кыргызстан
Крупнейшая компания «Аэрофлот» приостановила все международные рейсы
Популярные новости
Страна свободы. Илья Варламов опубликовал новый репортаж о&nbsp;Кыргызстане Страна свободы. Илья Варламов опубликовал новый репортаж о Кыргызстане
Как пик солнечного затмения выглядел в&nbsp;Кыргызстане Как пик солнечного затмения выглядел в Кыргызстане
Митингующих на&nbsp;Старой площади нет. Зато много милиции и&nbsp;автозаков Митингующих на Старой площади нет. Зато много милиции и автозаков
Поддержите ребенка. У&nbsp;сына Клары Сооронкуловой день рождения, а&nbsp;мама в&nbsp;СИЗО Поддержите ребенка. У сына Клары Сооронкуловой день рождения, а мама в СИЗО
Бизнес
Роуминг от&nbsp;О! для отдыха за&nbsp;границей&nbsp;&mdash; это выгодно и&nbsp;суперудобно Роуминг от О! для отдыха за границей — это выгодно и суперудобно
Кешбэк до&nbsp;10&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store при оплате через &laquo;О!Деньги&raquo; Кешбэк до 10 процентов в O!Store при оплате через «О!Деньги»
Надо брать! Хорошая скидка на&nbsp;смартфоны в&nbsp;O!Store только до&nbsp;1&nbsp;ноября Надо брать! Хорошая скидка на смартфоны в O!Store только до 1 ноября
Бесплатная карта лояльности от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo; теперь доступна в&nbsp;один клик Бесплатная карта лояльности от «Газпромнефть» теперь доступна в один клик
29 октября, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 октября, пятница
23:51
В мессенджере Telegram появилась функция платного размещения фото и видео
23:28
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:59
На затянувшийся ремонт тротуаров по улице Киевской жалуется бишкекчанин
22:32
Молодые кыргызстанцы осваивают IT-навыки. Конкурс проводит посольство США
22:06
В Кыргызстане на примере детсада показали, как беречь теплоэнергию