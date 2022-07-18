Ужесточение наказания за нарушения ПДД прокомментировали в ГУОБДД

В Кыргызстане разработаны поправки, ужесточающие наказание водителей за нарушение Правил дорожного движения. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

«За управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, помимо штрафа, водители также будут лишаться прав на три года. Это в случае, если нарушение совершено впервые. В случае если по вине нетрезвого водителя произойдет ДТП с материальным ущербом, он будет лишаться прав на 10 лет. Если по его вине пострадают или погибнут люди — пожизненное лишение прав», — сказал он.

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По словам Азамата Исраилова, помимо этого, в ПДД вводится такое понятие, как «рецидив правонарушений».

«Если водитель в течение полугода допускает три грубых нарушения ПДД, его направят на пересдачу. У рецидивиста будет всего два месяца, чтобы подтвердить свои знания, в противном случае права аннулируются и водителю придется проходить обучение заново», — добавил он.

Глава ГУОБДД отметил, что законопроект направлен в Жогорку Кенеш. Его рассмотрение запланировано на осень.