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Общество

Два кыргызстанца вошли в топ-20 молодых лидеров стран СНГ

Два кыргызстанца вошли в топ-20 молодых лидеров стран СНГ. Рейтинг составили эксперты МГИМО, Государственной думы России и Института стран СНГ. Об этом сообщают «Известия».

В рейтинг попали председатель молодежного совета ЕАЭК от Кыргызстана Данияр Турусбеков и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

Отмечается, что участников рейтинга оценивали по 10-балльной шкале по следующим параметрам: упоминаемость в СМИ, государственные награды и поощрения, служебные достижения, уровень международных контактов, оценка политических перспектив.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239785/
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