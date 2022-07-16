Два кыргызстанца вошли в топ-20 молодых лидеров стран СНГ. Рейтинг составили эксперты МГИМО, Государственной думы России и Института стран СНГ. Об этом сообщают «Известия».

В рейтинг попали председатель молодежного совета ЕАЭК от Кыргызстана Данияр Турусбеков и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

Отмечается, что участников рейтинга оценивали по 10-балльной шкале по следующим параметрам: упоминаемость в СМИ, государственные награды и поощрения, служебные достижения, уровень международных контактов, оценка политических перспектив.