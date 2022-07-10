Невероятное зрелище! Туристы сняли обрушение ледника в ущелье на Иссык-Куле

Туристы сняли обрушение ледника на перевале Джууку в одноименном ущелье Иссык-Кульской области. Видео опубликовано в Instagram Гарри Шиммина.

Иностранный турист пояснил журналистам, что случай произошел 8 июля. Видео он опубликовал накануне. Туристам, которые стали свидетелями природной катастрофы, чудом удалось выжить.

Как отмечается, группа туристов совершала переход через ущелье Джууку. Они успели пройти участок, который буквально через пять минут после этого был завален ледовой массой.

Джууку — самое длинное ущелье на хребте Терскей-Ала-Тоо, знаменитое своей разнообразной природой, красивыми видами и широким простором. Располагается оно на южном побережье озера Иссык-Куль, в 70 километрах от города Каракол. Ущелье Джукуу привлекает иностранных туристов своими природными красотами.