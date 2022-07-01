Украина ввела визовый режим для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, граждане могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Однако в МИД Украины уточнили, что наличие визы не гарантирует россиянам въезд в страну, поскольку окончательное решение принимают пограничники.

В МИД России заявили, что решение об ответе на введение Киевом виз Москва примет с учетом национальных интересов.

Об инициативе ввести с 1 июля визовый режим для граждан России президент Украины Владимир Зеленский объявил 17 июня.

Напомним, ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.