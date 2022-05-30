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Общество

Кумиров нет. Участники соцопроса не смогли назвать пример для подражания

Жители Бишкека и Оша, принявшие участие в социологическом опросе, ответили на вопрос, кого из политиков, деятелей культуры, искусства, спорта и ученых они считают ориентиром и примером для подражания. Об этом заявлено на презентации аналитического отчета программ «Инициатива гражданского общества» Университета Центральной Азии.

Исследование посвящено оценке уровня гражданских знаний, общественной активности, распространенности различных социально-политических воззрений и ценностей, а также потребности в гражданском образовании у населения страны.

Исследование проводилось среди трех возрастных групп — от 18 до 25 лет, от 26 до 45 и от 46 лет и старше. В первой группе 73 процента не смогли назвать, кого они считают достойным подражания, во второй — 68 процентов, третьей — 69 процентов.

Мнение 27 процентов (первая группа), 32 процентов (вторая группа) и 31 процента (третья группа) разделилось между Чингизом Айтматовым, Алмазбеком Атамбаевым, Исхаком Раззаковым, Дастаном Бекешевым, Таттыбубу Турсунбаевой, Айсулуу Тыныбековой и Нуржигитом Кадырбековым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235205/
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