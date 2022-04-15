Сделали кашу. В БГК раскритиковали объединение культуры и спорта в департамент

Чья была идея объединить управления культуры и спорта в единый департамент, поинтересовался на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам председатель горкенеша Куванычбек Конгантиев.

По его словам, в результате такой реорганизации спорту уделяется недостаточно внимания. «Культура и физическая культура — это два разных направления. Вы просто кашу сделали. Раньше в управлении спорта был бардак, и вы, не разобравшись, объединили. Я не вижу никакого положительного результата», — отметил он.

Вице-мэр Виктория Мозгачева отметила, что решение об объединении предложила рабочая группа, в состав которой входили, в частности, все вицы-мэры. «Физкультура и культура не смешиваются. Направления разные, бюджеты обособленные. Ущемления спорта нет», — отметила она.

Однако Куванычбек Конгантиев не согласился с ней. «Вы сами не спортсменка, не работали с ними. Я проработал в спорте, сам занимался, стал спортивным функционером. Знаю эту отрасль. Говорю, что перемешали все. Вы говорите, что отдельно бюджет и так далее. Но чего добились? Кто подает заявку на бюджет? Один департамент. И выделять финансирование будут как одному. Помните, раньше было госагентство по физкультуре и спорту. И на него смотрели как на отдельный орган, когда объединили с молодежной политикой — сначала уделять внимание стали молодежной политике. Потом ввели в состав Минкультуры, и спорт стал получать по остаточному принципу», — отметил он.

Напомним, в январе бывший градоначальник Айбек Джунушалиев утвердил новую структуру муниципалитета. В ней появился департамент культуры, спорта, туризма и работы с молодежью.