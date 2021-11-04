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Общество

Скончался один из лучших переводчиков произведений Айтматова на шведский язык

Скончался один из лучших переводчиков произведений Чингиза Айтматова на шведский язык Ларс Эрик Блумквист. Об этом говорится в некрологе президента Международного фонда имени Чингиза Айтматова Эльдара Айтматова.

«Сложность перевода художественной литературы заключается не просто в техническом переводе на другой язык того или иного текста, а прежде всего в том, чтобы понять его подтекст, «скрытый смысл», который автор вложил в свое произведение, и сделать так, чтобы он не исчез при переводе. И только лучшие мастера переводческого дела, мастера от бога, способны на эту сложную работу. Выдающийся переводчик Ларс Эрик Блумквист, по признанию своих коллег, был именно таким», — написал он.

Он добавил, что как наследник Айтматова очень горд, что творчество его отца нашло своих почитателей в скандинавских странах, и бесконечно благодарен Блумквисту за то, что это произошло именно благодаря ему. «Благодаря его работам произведения «Лицом к лицу», «Белый пароход», «Джамиля», «Материнское поле», «Прощай, Гульсары», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Плаха», «И дольше века длится день» навсегда покорили сердца читателей в Скандинавии», — добавил Эльдар Айтматов.

В 2020 году Ларс Эрик Блумквист приезжал в Кыргызстан, чтобы принять участие в литературном празднике, посвященном памяти и творчеству Чингиза Айтматова. «И мне посчастливилось встретиться с ним в доме-музее имени Чингиза Айтматова и побеседовать с ним. Это был один из самых интересных и глубоких собеседников, с кем мне доводилось общаться. Весть о том, что в Стокгольме на 79-м году жизни скончался этот выдающийся человек, разбила мне сердце. Я воспринял эту информацию с болью в душе. Скорблю вместе с его родными и близкими. Хочу выразить им слова соболезнования. Пусть земля будет пухом мастеру!» — добавил Эльдар Айтматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212692/
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