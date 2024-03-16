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Общество

Скончался народный артист России Александр Ширвиндт

Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в больнице на 90-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

из СМИ
Фото из СМИ

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — собщил художественный руководитель Театра сатиры и театра Армена Джигарханяна Сергей Газаров.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году с отличием окончил Театральное училище имени Щукина. В 2000—2021 годах был художественным руководителем Московского академического театра сатиры, в ноябре 2021-го назначен его президентом.

Александр Ширвиндт сотрудничал также с Театром имени Ленинского комсомола и Московским драматическим театром на Малой Бронной. В качестве режиссера и сценариста участвовал в создании более 30 спектаклей и постановок.

Александр Ширвиндт — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награжден также орденом Дружбы народов, имеет звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РСФСР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289206/
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