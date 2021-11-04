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Общество

На Земле происходит одна из крупнейших за несколько лет магнитных бурь

Фото с сайта Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук. На Земле происходит одна из крупнейших за несколько лет магнитных бурь

На Земле происходит одна из крупнейших за несколько лет магнитных бурь. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что она неожиданно началась около часа ночи по московскому времени. «Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября) почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что нестабильность магнитного поля Земли будет фиксироваться примерно двое-трое суток, при этом вероятность достижения текущих максимумов мала. «Текущая магнитная буря должна завершиться не позднее чем к 12-15 часам по московскому времени», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212685/
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