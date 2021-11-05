Афиша Бишкека на выходные: выставки собак, концерты и спектакли

Театр

6 ноября. Сольный концерт Орозбека Бакытова

В программе концерта прозвучит мировая оперная классика — сочинения Винченцо Беллини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, а также неаполитанские, русские, кыргызские песни.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

6 ноября. Трагифарс «Гроза»

«Гроза» — классическая постановка о человеческих судьбах и о любви, за которую не страшно отдать жизнь. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

6-7 ноября. Спектакль «Саадак какты»

Пьеса Бексултана Жакиева ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

6 ноября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

5-19 ноября. Персональная выставка Таланта Огобаева Mirrors by Talant Ogobaev

Член Союза художников Кыргызстана Талант Огобаев окончил Московский государственный художественный институт имени Василия Сурикова. Работы мастера выставлялись в разных городах мира, в том числе в Третьяковской галерее в Москве.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

3-17 ноября. Осенняя республиканская выставка-конкурс

Это своеобразный смотр достижений Союза художников Кыргызстана: продолжения традиций и новых течений в изобразительной культуре республики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

22 октября — 14 ноября. Фотовыставка «Власть чувств. Германия 19|19»

Выставка познакомит посетителей с 20 эмоциональными состояниями человека, даст

наглядное представление об истории демократии и диктатуры в Германии, проследит не

только константы и переломы, но и конъюнктуру этих эмоций за последние 100 лет.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

19 октября — 12 ноября. Выставка «Мир глазами детей дождя»

Вниманию бишкекчан представят работы троих детей с аутизмом. Их объединяет любовь к рисунку и живописи, детское восприятие окружающего мира, смелость, легкость и живость. Подробнее

Русский дом в Бишкеке, 15.00.

25 октября — 15 ноября. Выставка «Художественный базар»

Экспозиция откроется в рамках арт-фестиваля культурного развития «Микстура». Подробнее

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова.

Концерты, фестивали

6-13 ноября. D igital-спектакль «Город во мне»

Это спектакль в приложении, который погрузит зрителей в новый формат аудиального нарратива. При себе обязательно иметь смартфон с полным зарядом батареи, наушники и бесперебойный мобильный интернет.

Аллея возле кинотеатра «Ала-Тоо», 15.00.

6 ноября. Выступление группы RMD

RMD — электронный дуэт из Бишкека. Приходите слушать музыку и танцевать.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

6 ноября. Концерт, посвященный Дню работников культуры

Вас ждут лучшие номера танцевальных коллективов города.

НЦДЮ «Сейтек», 17.00.

6-7 ноября. Выставки собак

В субботу состоятся две выставки собак всех пород Dog Podium, а также монопородная «Доберман-2021».

Кафе «Шашлычная № 1, 10.00, дрессировочная площадка клуба «Ротвейлер и К», 9.00.

6-7 ноября. Ярмарка хендмейда Shuttle market

Shuttle market — это кыргызстанские бренды и дизайнеры, аппетитное меню и вкусные напитки, актуальный лайфстайл, хорошая музыка, интересные мастер-классы, атмосфера праздника.

ТЦ ASIA MALL, 10.00-22.00.

Мастер-классы, лекции

6 ноября. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс. Тема: интерьерная живопись 0708727721.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

Для детей

7 ноября. Спектакли «Веселая, смешная вакцина» и «Апата»

История о том, как Актан и его друзья победили свой страх перед прививками и уколами, а вместе с этим вернули свое здоровье и возможность вместе играть в футбол. Но не все так просто, ребятам пришлось столкнуться с серьезными противниками — Вирусом, Инфекцией и Краснухой. Подробнее

В истории «Апата» зрители встретятся во дворе маленькой девочки с цыплятами, их любимой мамой-курицей, петухом и кошкой.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.