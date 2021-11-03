ГУ «Бишкекглавархитектура» разработало дизайн-код наружной рекламы столицы. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель начальника госучреждения Марат Жороев.

«Дизайн-код — это документ, регламентирующий единую выдачу, оформление всевозможных средств наружной рекламы. Это очень нужный документ. Уже который год не можем его внести. Разрабатываем, но по ряду причин не можем его завершить. Сейчас он находится на завершающей стадии. Все наши соседи уже обзавелись таким документом. Я видел в городах ближнего зарубежья, где работает дизайн-код. С помощью этого документа намного легче бороться с хаотичной рекламой», — рассказал он.

Марат Жороев отметил, что ведомство сейчас разработало технический регламент документа. «Его приняли и утвердили. Через неделю соберем круглый стол. Там будем широко обсуждать вопрос о дизайн-коде. Мы хотим это обсудить на уровне горкенеша и принять как нормативно-правовой акт местного уровня, чтобы это было закреплено на законодательном уровне, чтобы у городских служб были возможности и полномочия. Там должно быть отражено, какие санкции последуют за теми или иными нарушениями. Кто нарушает правила, их должны бить по карману», — сказал он.

По словам первого заместителя начальника Бишкекглавархитектуры, после демонтажа рекламных объектов на следующий день предприниматели обратно могут повесить их на фасад. Таких злостных нарушителей госучреждение намерено штрафовать постоянно.

«Потому что материалы, из которых на сегодня изготавливают рекламу, очень дешевые. Мы каждый раз будем штрафовать за повторные нарушения. Думаю, это принесет ощутимые плоды, и мы сможем реализовать программы, нацеленные на изменение облика города в лучшую сторону», — подчеркнул он и заметил, что Бишкек — это не бесконечный Ошский рынок.

В связи с этим Марат Жороев обратился к предпринимателям с просьбой отнестись к демонтажу незаконно установленной рекламы с пониманием.