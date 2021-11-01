COVID-19 в мире. Заразились более 246,6 миллиона, умерли более 4,9 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 195 тысяч 701 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 246 миллионов 693 тысячи 288 человек. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 967 тысяч 772), Индии (34 миллиона 273 тысячи 300), Бразилии (21 миллион 810 тысяч 855), Франции (7 миллионов 268 тысяч 527), Великобритании (9 миллионов 100 тысяч 442), России (8 миллионов 377 тысяч 984), Турции (8 миллионов 32 тысячи 958), Аргентине (5 миллионов 288 тысяч 807), Иране (5 миллионов 924 тысячи 638), Колумбии (5 миллионов 2 тысячи 387), Испании (5 миллионов 11 тысяч 148), Италии (4 миллиона 771 тысяча 965) и Германии (4 миллиона 607 тысяч 958).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 999 тысяч 486. За трое суток показатель вырос на 19 тысяч 474 человека. В том числе в США всего скончались 745 тысяч 805 человек, Бразилии — 607 тысяч 824, Индии — 458 тысяч 186, Мексике — 288 тысяч 276, России — 234 тысячи 194, Великобритании — 141 тысяча 55 и Италии — 132 тысячи 100.

В Кыргызстане зарегистрировали 181 тысячу 327 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 20 тысяч 264, Узбекистане — 185 тысяч 963, Таджикистане — 17 тысяч 486.