В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 416 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 709 человек, в больницах — 707. В том числе 32 человека — в крайне тяжелом состоянии, 191 — в тяжелом. Состояние 486 больных (или 68,5 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 70 человек, из них в Бишкеке — 48, Оше — 2, Чуйской области — 7, Ошской — 3, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 6.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 716 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.